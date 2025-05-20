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Англия
20 мая 2025, 14:48 |
223
0

Обладатель Золотого мяча может вернуться на поле в этом сезоне

Родри может быть включен в заявку на матч с «Борнмутом»

20 мая 2025, 14:48 |
223
0
Обладатель Золотого мяча может вернуться на поле в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри может сыграть в этом сезоне, сообщает AS.

П информации источника, 28-летний футболист может быть включен на предстоящий матч английского гранда с «Борнмутом». Его выход в старте маловероятен, но вот со скамьи запасных испанец может выйти.

Родри стал обладателем «Золотого мяча». Почти весь текущий сезон пропустил из-за травмы крестообразных связок, полученной в 5-м туре Английской Премьер-лиги в игре с «Арсеналом».

«Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом» 20 мая в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что действующий обладатель «Золотого мяча» вернулся к тренировкам.

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Родри Золотой мяч заявка Манчестер Сити - Борнмут Манчестер Сити Борнмут травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: AS
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