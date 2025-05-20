Обладатель Золотого мяча может вернуться на поле в этом сезоне
Родри может быть включен в заявку на матч с «Борнмутом»
Испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри может сыграть в этом сезоне, сообщает AS.
П информации источника, 28-летний футболист может быть включен на предстоящий матч английского гранда с «Борнмутом». Его выход в старте маловероятен, но вот со скамьи запасных испанец может выйти.
Родри стал обладателем «Золотого мяча». Почти весь текущий сезон пропустил из-за травмы крестообразных связок, полученной в 5-м туре Английской Премьер-лиги в игре с «Арсеналом».
«Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом» 20 мая в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось о том, что действующий обладатель «Золотого мяча» вернулся к тренировкам.
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