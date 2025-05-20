Обладатель Золотого мяча может вернуться на поле в этом сезоне

Испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри может сыграть в этом сезоне, сообщает AS.

П информации источника, 28-летний футболист может быть включен на предстоящий матч английского гранда с «Борнмутом». Его выход в старте маловероятен, но вот со скамьи запасных испанец может выйти.

Родри стал обладателем «Золотого мяча». Почти весь текущий сезон пропустил из-за травмы крестообразных связок, полученной в 5-м туре Английской Премьер-лиги в игре с «Арсеналом».

«Манчестер Сити» сыграет с «Борнмутом» 20 мая в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что действующий обладатель «Золотого мяча» вернулся к тренировкам.