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  4. Заждались? Действующий обладатель Золотого мяча вернулся к тренировкам
Англия
02 мая 2025, 10:50 |
452
1

Заждались? Действующий обладатель Золотого мяча вернулся к тренировкам

Родри наконец-то покинул лазарет «Ман Сити»

02 мая 2025, 10:50 |
452
1
Заждались? Действующий обладатель Золотого мяча вернулся к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный испанский полузащитник Родри впервые в этом году появился на клубной тренировке «Манчестер Сити». 28-летний футболист восстановился после тяжелой травмы, которая заставила его пропустить почти весь сезон.

Родри с начала октября находился в лазарете клуба из-за повреждения крестообразных связок. После матча с лондонским «Арсеналом» (2:2) в пятом туре АПЛ, Родри был вынужден лечь под хирургический нож.

Пока игрок находился вне футбола, полузащитника признали лучшим футболистом года и наградили Золотым мячом-2025.

В этом сезоне на клубном уровне Родри отыграл всего три матча – ни одного гола или ассиста.

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Манчестер Сити Родри чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма тренировка возвращение
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Капітошkа
Не вистачало його містянам протягом сезону...
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