Заждались? Действующий обладатель Золотого мяча вернулся к тренировкам
Родри наконец-то покинул лазарет «Ман Сити»
Известный испанский полузащитник Родри впервые в этом году появился на клубной тренировке «Манчестер Сити». 28-летний футболист восстановился после тяжелой травмы, которая заставила его пропустить почти весь сезон.
Родри с начала октября находился в лазарете клуба из-за повреждения крестообразных связок. После матча с лондонским «Арсеналом» (2:2) в пятом туре АПЛ, Родри был вынужден лечь под хирургический нож.
Пока игрок находился вне футбола, полузащитника признали лучшим футболистом года и наградили Золотым мячом-2025.
В этом сезоне на клубном уровне Родри отыграл всего три матча – ни одного гола или ассиста.
🚨 RODRI is BACK! 🚨— City Chief (@City_Chief) April 30, 2025
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