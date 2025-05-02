Заждались? Действующий обладатель Золотого мяча вернулся к тренировкам

Известный испанский полузащитник Родри впервые в этом году появился на клубной тренировке «Манчестер Сити». 28-летний футболист восстановился после тяжелой травмы, которая заставила его пропустить почти весь сезон.

Родри с начала октября находился в лазарете клуба из-за повреждения крестообразных связок. После матча с лондонским «Арсеналом» (2:2) в пятом туре АПЛ, Родри был вынужден лечь под хирургический нож.

Пока игрок находился вне футбола, полузащитника признали лучшим футболистом года и наградили Золотым мячом-2025.

В этом сезоне на клубном уровне Родри отыграл всего три матча – ни одного гола или ассиста.