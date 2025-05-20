Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Металлист 1925 года опоздал с увольнением Патрика ван Леувена»
Украина. Первая лига
20 мая 2025, 14:35 |
397
1

Эксперт: «Металлист 1925 года опоздал с увольнением Патрика ван Леувена»

Олег Федорчук рассказал о решающих матчах в Первой лиге

20 мая 2025, 14:35 |
397
1
Эксперт: «Металлист 1925 года опоздал с увольнением Патрика ван Леувена»
Олег Федорчук

24 мая состоятся поединки заключительного 8 тура в группе «Чемпионская» Первой лиги после которых и определится обладатель второй прямой путевки в УПЛ и команду, которая примет участие в переходных матчах с аутсайдерами элитного дивизиона.

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил шансы участников:

– Я считал фаворитом в борьбе за второе проходное место «Металлист 1925», но харьковчане собственноручно создали себе проблемы, проиграв не мотивированному «Эпицентру» – 1:3. Как по мне, слобожанцы опоздали с отставкой так и не сумевшего главного тренера ван Леувена
стабилизировать игру теперь уже бывших подопечных. А «Эпицентру» – респект, именно они должны служить примером, как нужно планомерно создавать боеспособную команду.

– После неожиданной осечки «Металлиста 1925» его главный конкурент – «Полтава» своего уже не упустит?

– Похоже, что да, ведь «горожан» устроит даже ничья с «Металлистом», который уже потерял все шансы пробиться в главный квартет. «Полтава» – опытная, сыгранная команда и близка к тому, чтобы вписать яркую страницу в клубную историю.

– Но не секрет, что клубная инфраструктура «горожан» не отвечает требованиям УПЛ и не повторится ли ситуация, которая уже имела место в 2018 году, когда «Полтава» завоевав путевку в Премьер-лигу? Затем отказалась от нее?

– Здесь следует уточнить, что нынешняя «Полтава» не является правопреемницей предыдущей. Тогда был ФК, теперь – СК, совсем другие учредители, рычаги влияния. Вот почему склоняюсь к тому, что обойдется без форс-мажора. В частности, «Полтава» может арендовать у земляков стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского для дебюта в элите.

– Если «Металлист 1925» еще сохраняет шансы попасть в УПЛ, то что помешало выступить лучше «Буковине», которая также не скрывала своего желания повыситься в классе?

– Я бы это назвал проблемами роста. Клубному руководству банально не хватило опыта, что и привело к кадровым ошибкам. Остается надеяться, что последние неудачи не повлияют негативно на инвесторов, которые и дальше будут заботиться не только о том, чтобы финансовые тылы команды были крепкими, но и развитие клубной инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто будет возглавлять «Металлист 1925» в конце сезона.

По теме:
Защитник Вереса: «Нас уже беспокоит эта проигрышная серия»
Черноморец установил очередной антирекорд
«Не хочу мучить себя». Экс-игрок Кривбасса сказал, почему завершил карьеру
Олег Федорчук инсайд Металлист 1925 Патрик ван Леувен Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 20 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Футбол | 20 мая 2025, 01:04 2
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Ему нашли должность

С украинцем будет продлен контракт еще на один сезон

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Все эти Шапаренко, Судаковы...»
Футбол | 20.05.2025, 14:55
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Все эти Шапаренко, Судаковы...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Все эти Шапаренко, Судаковы...»
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Футбол | 20.05.2025, 07:42
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
ЛЕОНЕНКО: «Он нахр*н никому не нужен. Лучше бы в Украине сыграли»
Футбол | 20.05.2025, 12:26
ЛЕОНЕНКО: «Он нахр*н никому не нужен. Лучше бы в Украине сыграли»
ЛЕОНЕНКО: «Он нахр*н никому не нужен. Лучше бы в Украине сыграли»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Харьков
Возможно, но лучче поздно чем никогда. С Ротанем станем чемпионами Украины на зависть дырявым и ржавым! Всё у нас получицца!
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
19.05.2025, 08:22 1
Футбол
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
18.05.2025, 12:07
Футбол
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика
19.05.2025, 00:01 8
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
18.05.2025, 18:57
Футбол
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
Майк ТАЙСОН: «Он не такой великий боксер, каким себя считает»
19.05.2025, 01:17 9
Бокс
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
19.05.2025, 00:40 3
Бокс
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
Юрген КЛОПП: «Он был лучшим футболистом и лучшим человеком»
19.05.2025, 04:25 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем