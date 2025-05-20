Эксперт: «Металлист 1925 года опоздал с увольнением Патрика ван Леувена»

24 мая состоятся поединки заключительного 8 тура в группе «Чемпионская» Первой лиги после которых и определится обладатель второй прямой путевки в УПЛ и команду, которая примет участие в переходных матчах с аутсайдерами элитного дивизиона.

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил шансы участников:

– Я считал фаворитом в борьбе за второе проходное место «Металлист 1925», но харьковчане собственноручно создали себе проблемы, проиграв не мотивированному «Эпицентру» – 1:3. Как по мне, слобожанцы опоздали с отставкой так и не сумевшего главного тренера ван Леувена

стабилизировать игру теперь уже бывших подопечных. А «Эпицентру» – респект, именно они должны служить примером, как нужно планомерно создавать боеспособную команду.

– После неожиданной осечки «Металлиста 1925» его главный конкурент – «Полтава» своего уже не упустит?

– Похоже, что да, ведь «горожан» устроит даже ничья с «Металлистом», который уже потерял все шансы пробиться в главный квартет. «Полтава» – опытная, сыгранная команда и близка к тому, чтобы вписать яркую страницу в клубную историю.

– Но не секрет, что клубная инфраструктура «горожан» не отвечает требованиям УПЛ и не повторится ли ситуация, которая уже имела место в 2018 году, когда «Полтава» завоевав путевку в Премьер-лигу? Затем отказалась от нее?

– Здесь следует уточнить, что нынешняя «Полтава» не является правопреемницей предыдущей. Тогда был ФК, теперь – СК, совсем другие учредители, рычаги влияния. Вот почему склоняюсь к тому, что обойдется без форс-мажора. В частности, «Полтава» может арендовать у земляков стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского для дебюта в элите.

– Если «Металлист 1925» еще сохраняет шансы попасть в УПЛ, то что помешало выступить лучше «Буковине», которая также не скрывала своего желания повыситься в классе?

– Я бы это назвал проблемами роста. Клубному руководству банально не хватило опыта, что и привело к кадровым ошибкам. Остается надеяться, что последние неудачи не повлияют негативно на инвесторов, которые и дальше будут заботиться не только о том, чтобы финансовые тылы команды были крепкими, но и развитие клубной инфраструктуры.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, кто будет возглавлять «Металлист 1925» в конце сезона.