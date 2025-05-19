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Украина. Первая лига
19 мая 2025, 17:41 | Обновлено 19 мая 2025, 18:04
1311
0

Стало известно, кто будет возглавлять Металлист 1925 в конце сезона

Александр Чижов взойдет на тренерский мостик харьковской команды

19 мая 2025, 17:41 | Обновлено 19 мая 2025, 18:04
1311
0
Стало известно, кто будет возглавлять Металлист 1925 в конце сезона
ФК Металлист 1925. Александр Чижов

Харьковский «Металлист 1925» определился с новым наставником команды на заключительный отрезок сезона. После отстранения Патрика ван Леувена руководство клуба доверило подготовку и руководство командой Александру Чижову.

Чижов, который до недавнего времени входил в тренерский штаб нидерландца, уже имеет опыт работы в структурах таких клубов, как «Заря» и «Шахтер». Его ассистентами будут Максим Цвиренко, а также тренер вратарей Сергей Вольваков.

Патрик ван Леувен был отстранен от должности главного тренера 18 мая. Под его руководством харьковская команда вела борьбу за повышение в классе. «Металлист 1925» занимает 4-е место в чемпионской группе Первой лиги. Эта позиция дает право сыграть в плей-офф за выход в УПЛ.

Ожидается, что Чижов выведет команду на матч против «Агробизнеса» в последнем туре регулярного чемпионата. Далее «Металлист 1925» могут ожидать два переходных матча с одной из команд УПЛ (Ворскла, Левый Берег, Ингулец).

Турнирная таблица Первой лиги

Группа выбывания

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Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины отставка Патрик ван Леувен Александр Чижов назначение тренера ТаТоТаке Максим Цвиренко Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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