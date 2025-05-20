Сезон провала холдингов

Стремительное увеличение коммерциализации футбола неизбежно привело к созданию в нем транснациональных компаний – своего рода холдингов, под управлением которых оказалось сразу несколько клубов из различных стран. Первопроходцем выступил City Football Group, идеологом создания которого выступил бывший вице-президент «Барселоны» Ферран Сориано, занимавшийся в каталонском клубе экономическим блоком вопросов.

Со временем на футбольном рынке возникло еще несколько подобного рода холдингов, однако наиболее сопоставимым по масштабам (хотя и с существенной натяжкой) с City Football Group оказался тот, который организовала австрийская компания, занимающаяся производством энергетических напитков – Red Bull GmbH.

На протяжении ряда лет футбольные проекты, находящиеся «под крылом» этих двух холдингов, преимущественно радовали своих поклонников. Особенно это касается флагманских «продуктов» обеих структур – английского «Манчестер Сити» и немецкого «РБ Лейпциг». Однако в текущем сезоне ситуация резко изменилась и, что интересно, сразу и для City Football Group, и для Red Bull GmbH. Совпадение? Если и так, то уж больно любопытное…

Начнем с City Football Group, чья флагманская команда совсем недавно упустила свой последний шанс скрасить в целом достаточно неудачный сезон. 17 мая на легендарном «Уэмбли» в Лондоне «Манчестер Сити» неожиданно для многих проиграл в финале Кубка Англии-2024/25 «Кристал Пэлас» со счетом 0:1. Для «стекольщиков» этот трофей стал первым, добытым на элитарном уровне, за 119 лет существования клуба, а для «горожан»… Как уже упоминалось выше, это был практически последний шанс хоть как-то скрасить сезон, так как впервые с 2017-го «Манчестер Сити» остался абсолютно без трофеев.

Тогда, в 2017-м, Жузеп Гвардиола как раз закончил свой дебютный сезон на Туманном Альбионе. «Манчестер Сити» не сумел выиграть ничего, но та неудача воспринималась куда более просто, нежели сейчас, так как в целом амбициозный проект под руководством испанского тренера, только набирал свой ход и ему априори требовалось какое-то время на раскачку. Иначе говоря, «горожане» еще не выглядели футбольным сверхграндом, коим Гвардиола сделал их впоследствии. И сейчас «Сити» как раз стал заложником прежних успехов, так как иного выбора у этого клуба, кроме как стремится выигрывать все, что только можно, попросту нет.

Более того, прямо сейчас «Манчестер Сити», что может даже показаться смешным, даже не гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Ныне «горожане» находятся за пределами топ-5 турнирной таблицы английской Премьер-лиги, и в двух финальных турах чемпионата им предстоит обязательно брать максимум очков в играх с «Борнмутом» (дома) и «Фулхэмом» (на выезде), чтобы решать хотя бы задачу-минимум.

Да, после завершения привычного сезона в европейском клубном футболе «Манчестер Сити» еще ждет вояж в США на клубный чемпионат мира ФИФА, который в нынешнем году впервые пройдет в обновленном формате и обещает стать то ли абсолютно грандиозным событием, то ли катастрофой для организаторов. Однако, учитывая результаты и моральное состояние команды, возникают большие сомнения, что Гвардиоле и «Сити» удастся триумфовать на КЧМ-2025…

Не лучшим образом обстоят дела и у других клубов, входящих в холдинг City Football Group. Например, итальянский «Палермо» в день, когда «Сити» уступил «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии, проиграл «Юве Стабия» (0:1) в предварительном раунде плей-офф Серии В. Таким образом, «розово-черные» выбыли из гонки за повышение в классе и не смогут вернуться в элиту итальянского футбола в следующем сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона скотилась до борьбы за выживание

Во Франции так и не сумел завоевать путевку в Лигу 1 «Труа», являющийся частью City Football Group, а в Бельгии без повышения в классе остался «Ломмел». Если к этому добавить еще и провал в испанской Ла Лиге от «Жироны», которая после очень успешного минувшего сезона скатилась практически до борьбы за выживание в нынешнем, то картина для эмиратского футбольного холдинга выглядит уж совсем грустной. По крайней мере, придумать что-то более худшее было бы не так и просто…

Нечто подобное свойственно и клубам, входящим в холдинг, попечительство над которым держит Red Bull GmbH. Их флагманская команда «РБ Лейпциг» в финальном туре Бундеслиги-2024/25 проиграла «Штутгарту» (2:3) и неожиданно осталась без путевки в еврокубки на следующий сезон. Для «быков» это впервые за восемь последних лет, в течение которых они уже успели приучить своих боссов и болельщиков если уж и не к гимну Лиги чемпионов, то хотя бы к выступлениям в Лиге Европы. А тут остались даже без Лиги конференций…

Абсолютно неудачным текущий сезон является и для «Ред Булл Зальцбург» – команды, которая до этого десять раз кряду становилась чемпионом Австрии. После проигрыша «золотых» медалей в минувшем сезоне «Штурму», «быки» нынче и вовсе рискуют остаться вне топ-3 в чемпионате, уже утратив даже математические шансы на чемпионство.

Getty Images/Global Images Ukraine. РБ Зальцбург вовсе рискуют остаться вне топ-3 в чемпионате

Да, в Бразилии пока неплохо себя показывает «Ред Булл Брагантино», однако стоит помнить, что в минувшем году эта команда едва-едва спаслась от вылета из Серии А, из-за чего нынешние промежуточные успехи пока стоит воспринимать с изрядной долей осторожности. Да и в элитарном бразильском чемпионате не сыграна пока и четверть от общего количества туров, чтобы делать даже предварительные выводы.

Очевидно, что Юргену Клоппу, глобальному руководителю футбольного холдинга Red Bull GmbH, этим летом предстоит решить множество вопросов. Точно так же придется поступить и его экс-оппоненту по матчам АПЛ Жузепу Гвардиоле вместе с боссами City Football Group. После многих лет, проведенных на вершине, для крупнейших футбольных холдингов планеты пришел «час расплаты за прежние грехи». Этот сезон завершается тотальным провалом для тех, кто привык к гегемонии, золотым наградам и множеству трофеев. Что ж, тем интереснее будет посмотреть, какие из этого последуют выводы, и что произойдет в следующем сезоне…