Юрий ВАКУЛКО: «Хорошо, что закончили домашнюю серию победой»

В матче 29-го тура УПЛ «Кривбасс» принимал киевскую «Оболонь». Поединок завершился победой криворожского клуба со счетом 1:0. Впечатлениями о матче поделился полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко.

– Юрий, как можешь подытожить матч?

– Я считаю, что получилась хорошая боевая игра. Первый тайм был полностью за нами. Во втором мы физически подсели, но для нас был важен результат игры. Поэтому мы держали это в уме.

– Игра с «Полесьем» – битва «за шесть очков»?

– Да, конечно, будем настраиваться. Не все от нас зависит, но будем делать все возможное для того, чтобы добиться нужного результата.

– Поддержка была как всегда на уровне?

– Да, и мы очень благодарны всем, кто пришел и болел за нас весь этот сезон. Я считаю, очень хорошо, что мы закончили домашнюю серию победой. И до этого каждую игру мы чувствовали поддержку фанов, поэтому еще раз благодарим всех, кто приходит и болеет за нашу красно-белую команду.

– Сегодня ты играл в паре опорников с Луневым. Хотя до этого – с Иличем. Как тебе смена партнера?

– Я считаю, что у нас все футболисты плюс-минус одного уровня. Нет такого, что кто лучше, а кто хуже. У каждого свои сильные качества, потому замена одного человека не сильно влияет на игру. Я считаю, что сегодня Луня провел хороший матч, отработал как надо. Также от него была острота впереди.