Трабзонспор готовится сделать предложение по игроку Шахтера

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» в летнее трансферное окно попробует подписать атакующего хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко.

На подписании футболиста настаивает главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке, который в целом очень доволен уровнем отдачи от украинских легионеров свой команды Арсения Батагова и Александра Зубкова.

Зимой «Трабзонспор» уже делал официальное предложение по Бондаренко на 7 миллионов евро, но тогда получил отказ. «Шахтер» дал понять, что хочет минимум 12 миллионов за своего футболиста.

Бондаренко в текущем сезоне отличился 12 голами и 7 ассистами в 28 матчах УПЛ.