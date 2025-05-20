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  4. Трабзонспор готовится сделать предложение по игроку Шахтера
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 14:07 |
933
2

Трабзонспор готовится сделать предложение по игроку Шахтера

Турки по-прежнему очень заинтересованы в Артеме Бондаренко

20 мая 2025, 14:07 |
933
2
Трабзонспор готовится сделать предложение по игроку Шахтера
shakhtar.com. Артем Бондаренко

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» в летнее трансферное окно попробует подписать атакующего хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко.

На подписании футболиста настаивает главный тренер «бордово-синих» Фатих Текке, который в целом очень доволен уровнем отдачи от украинских легионеров свой команды Арсения Батагова и Александра Зубкова.

Зимой «Трабзонспор» уже делал официальное предложение по Бондаренко на 7 миллионов евро, но тогда получил отказ. «Шахтер» дал понять, что хочет минимум 12 миллионов за своего футболиста.

Бондаренко в текущем сезоне отличился 12 голами и 7 ассистами в 28 матчах УПЛ.

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Артем Бондаренко Трабзонспор Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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Комментарии 2
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potemkin78
если уйдут Бондаренко и Судаков кто вообще в Шахтёре будет в центре играть?
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+1
Перець
бібізянки залишаться яким пох на результат 
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