Черноморец установил очередной антирекорд

По итогам сезона-2024/25 «Черноморец» установил клубный антирекорд по количеству «вылетов» из элиты. Настоящее расставание с Премьер-лигой стало для одесской команды уже шестым (!) за период проведения независимого чемпионата Украины.

До очередного выбывания из элиты, которое стало бесспорным фактом после матча 29-го тура УПЛ с киевским «Динамо» (1:1), одесситы понижались в классе пять раз. Это происходило по итогам сезонов 1997/98, 1999/00, 2009/10, 2017/18 и 2018/19.

Интересно, что в истории вылетов Черноморца случился один случай, когда до понижения в классе дело так и не дошло. Это связано с событиями предпоследнего из указанных сезонов. По завершении матчей плей-офф 2017/18, в котором одесская команда проиграла соперничество за право играть в компании сильнейших посланника из первой лиги – СК «Полтава» (1:0 дома и 0:3 в гостях), ее судьба решилась необычным путем. Дело в том, что победитель поединка с Черноморцем неожиданно прекратил свои выступления на мастерском уровне и в кабинетах УПЛ было проведено голосование. По его итогам и было принято решение оставить «моряков» в Премьер-лиге.

Правда, в следующем сезоне-2018/19 «Черноморец» не сделал выводы о неудаче годичной давности и наступил на те же грабли. Потерпев фиаско в переходных играх с коваловским «Колосом» (0:0 в родных стенах и 0:2 на выезде), он в очередной раз «вылетел» в первую лигу.

Таким образом, «Черноморец» получил определение «команда-лифт» вместе с ужгородским «Закарпатьем»/«Говерлой», которое расставалось с футбольной элитой также шесть раз.

В этом сезоне у «Черноморца» уже было зафиксировано два антирекорда. Одесская команда потерпела наибольшее количество поражений в течение одного чемпионата – 19 (без учета еще одного матча, который осталось сыграть – в ближайшую субботу, 24 мая, с «Александрией»), а также пригласила в свои ряды в этом сезоне 35 (!) футболистов.

Ранее сообщалось, что форвард «Черноморца» Денис Безбородько поделился впечатлениями после ничьей с «Динамо» в матче 29-го тура УПЛ.