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  4. БЕЗБОРОДЬКО: «Сколько зрителей пришло в Одессе. У нас мурашки по коже»
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 04:12 | Обновлено 20 мая 2025, 04:17
365
0

БЕЗБОРОДЬКО: «Сколько зрителей пришло в Одессе. У нас мурашки по коже»

Форвард одесского клуба прокомментировал ничью с «Динамо»

20 мая 2025, 04:12 | Обновлено 20 мая 2025, 04:17
365
0
БЕЗБОРОДЬКО: «Сколько зрителей пришло в Одессе. У нас мурашки по коже»
Профутбол. Денис Безбородько

Форвард «Черноморца» Денис Безбородько поделился впечатлениями после ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 29-го тура УПЛ:

– Ну, честно говоря… немножко грустно было. Да, наверное, не немножко – было очень грустно. Такая тишина была, потому что ребята отдали много сил. А по сегодняшнему матчу – я скажу, мы достаточно хорошо играли. Понимаем, что «Динамо» – на хорошем счету, в хорошей форме, но сыграли 1:1. Были еще моменты, чтобы забивать. Поэтому – не немножко, а было очень-очень грустно.

Много наших болельщиков, наконец-то, пришло. Это первый матч, который нам разрешили играть с большим количеством. Вы сами видите – мы не имели права останавливаться, бежали. Трибуны нас гнали, атмосфера была очень-очень хорошая.

– Такое впечатление, что именно этого вам не хватало на протяжении всего чемпионата. Потому что без зрителей – немного не то.

– Да, да, да. Я от себя скажу, что нам действительно не хватало ихней поддержки. Сегодня уже были наши фанаты. Ребята говорят: «Мы выходим на поле, видим, сколько людей пришло – у нас мурашки по коже». Они начинают заряжать, поддерживать. Говорят: «Атмосфера – вообще топ». Возможно, поэтому мы и сыграли вничью с «Динамо» 1:1.

– Но это результат, который не устраивает «Черноморец». Команда вылетает в Первую лигу. В клубе много опытных футболистов. Каково их будущее? Каково ваше? Вы остаетесь в Одессе или будете рассматривать другие варианты?

– У нас еще есть тур с «Александрией». Мы не хотим упасть лицом в грязь. Будем выходить и играть на 100%. Я бы хотел, чтобы столько же, а то и больше фанатов пришло на игру с «Александрией», хоть она уже ничего не решает – ни для нас, ни для них. Что касается будущего – я ничего не знаю. Еще есть один тур, и мы будем выходить и играть на победу. Хотя бы – для наших болельщиков.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо Денис Безбородько зрители
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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