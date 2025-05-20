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Ролан Гаррос
20 мая 2025, 13:34 | Обновлено 20 мая 2025, 13:36
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СТАРОДУБЦЕВА: «Хочу быть как Свитолина – она великолепная теннисистка»

Украинская теннисистка пообщалась с официальным медиа Ролан Гаррос

20 мая 2025, 13:34 | Обновлено 20 мая 2025, 13:36
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СТАРОДУБЦЕВА: «Хочу быть как Свитолина – она великолепная теннисистка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в первом круге квалификационного раунда Открытого чемпионата Франции уверенно переиграла Ханне Вандевинкель из Бельгии. На стадии квалификации украинка получила первый номер посева, а это означает, что ей не хватило совсем немного рейтинговых очков, чтобы играть в основной сетке напрямую.

«Быть первой сеяной в квалификации – не самая приятная новость. Но, кажется, я уже привыкла проходить отбор», – со смехом сказала украинка, которая в прошлом году установила уникальное достижение, став первой теннисисткой в Открытой эре, кому удалось пройти квалификацию на всех мейджорах сезона. «Конечно, лучше бы мой рейтинг позволил попасть в основу, и не пришлось бы все это проходить», – добавила она.

«В прошлом году я здесь даже не была сеяной, и уверенности было гораздо меньше. Но если пройти квалификацию на всех четырех турнирах Grand Slam, то появляется ощущение, что ты снова сможешь это сделать.

Мой рейтинг вырос, после турнира в Мадриде, но было чуть поздновато. Конечно тяжело об этом не думать, но я видела, как другие теннисистки справлялись. Знаю, что и девушки из топ-70 бывали первыми сеяными в квале. Одна из них – моя соотечественница Даяна Ястремская. Она ведь из квалификации дошла до полуфинала Australian Open. Так что все возможно. Она показала, что это реально», – отметила Стародубцева.

Украинка добавила, что вдохновляется успехами своих соотечественниц, которые в последние годы показывают отличные результаты на турнирах Grand Slam.
«Из-за них мне сложно стать лучшей теннисисткой Украины», – рассмеялась Стародубцева. «Но я горжусь ими. И хочу тоже прибавить, быть стабильнее. Например, как Элина Свитолина – она великолепная теннисистка».

Юлия Стародубцева также отметила поддержку других украинских теннисисток – Леси Цуренко, Надежды и Людмилы Киченок – на фоне продолжающейся войны. Ее родной город Каховка все еще остается под российской оккупацией.

«Украинцы приходят и поддерживают нас – это очень важно, – сказала Юлия. – Это напоминает о доме, но в то же время, когда ты выходишь на корт, нужно как-то отодвигать эти мысли в сторону.

У меня там до сих пор остается семья… И такое ощущение, что они уже просто привыкли ко всему. Они стараются создать впечатление, что с ними все в порядке, хотя на самом деле – нет. Они как будто хотят внушить тебе чувство безопасности, иногда даже могут соврать, чтобы тебе было спокойнее. Но это помогает – просто знать, что с ними все нормально. Это очень вдохновляет».

Во втором круге отборочного турнира Юлия Стародубцева сыграет против Тамары Зиданшек из Словении.

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Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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