Эффект Мбаппе: почему Реал стал хуже с Килианом, а ПСЖ без него – лучше

Переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» стал, пожалуй, главным трансфером межсезонья. Этого перехода ждали все – от болельщиков «королевского клуба» до нейтральных зрителей. Состав «сливочных» со звездным французом выглядел непобедимым. Суперкубок УЕФА должен был стать первым трофеем из нескольких по итогам текущего сезона для «бланкос», но в нынешней кампании они уже больше ничего не выиграют.

Переход Мбаппе в «Реал» должен был изменить все – и действительно изменил. Причем не только для мадридского клуба. Килиан уже забил 29 голов в чемпионате, став лучшим бомбардиром Примеры уже в первом сезоне. Но если оценивать ситуацию в целом, «бланкос» стали хуже с приходом звездного француза.

Как такое возможно? Недостатки перехода Мбаппе в «Реал» были довольно очевидны: они взяли еще одного нападающего, который не защищается. Атака «сливочных» может блистать с Мбаппе, Винисиусом, Родриго и Джудом Беллингемом (хотя так было не всегда), но на оборону, которая является слабым местом «королевского клуба», он не оказывает никакого влияния.

В прошлом сезоне «бланкос» пропускали 0,84 гола в среднем за матч, в нынешнем – 0,94. На первый взгляд это не такой и большой спад. К тому же, исходя из ожиданий от атаки с Килианом, любая команда согласилась бы пропустить на 4-5 голов больше в течение сезона в обмен на 20 и более забитых мячей, которые француз практически гарантирует.

Кроме того, если учесть, что Эдер Милитао, Давид Алаба, Дани Карвахаль и Эдуардо Камавинга пропустили значительное количество времени из-за травм в этом сезоне, даже неясно, ухудшило ли прибытие Мбаппе оборону вообще. Учитывая все эти повреждения, вполне ожидаемо, что качество «Реала» в обороне снизится.

Однако защита стала не единственной проблемой «королевского клуба» в текущем сезоне. «Сливочные» просели в каждой линии, включая атакующую. «Бланкос» подписали, возможно, лучшего нападающего в мире, после чего стали хуже в атаке. В прошлом сезоне они забивали в среднем 1,88 гола за матч, в нынешнем – 1,69.

Почему так? В первую очередь потому, что игроки в элитных атакующих линиях дополняют друг друга. Так было в тройке Салах-Фирмино-Мане. Так сейчас действует трио Ямаль-Рафинья-Левандовски в «Барселоне». Бразилец отлично взаимодействует с испанцем. Они либо завершают атаки вдвоем, либо кто-то из них отдает мяч под удар поляку.

В атаке «Реала» нет ни слаженности, ни взаимодействия. Двое лучших нападающих «сливочных» делают практически одно и то же: отходят на левый фланг и пытаются прорваться в штрафную. Возможно, это сработало бы, если бы у «бланкос» был классический центрфорвард, который постоянно врывался бы в штрафную площадку соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе

Или «Реалу» не помешал бы креативный игрок справа, который выводил бы француза или бразильца на ударную позицию на противоположном фланге. Но среди вингеров из топ-5 европейских лиг за последние 365 дней Родриго занимает 13-е место по ожидаемым результативным передачам. Это значит не то, что он плох, а то, что его мало подключают к атакам.

Общей чертой трех нападающих «Реала» является то, что никто из них не получает мяч в центре поля. Да, Мбаппе формально считается центрфорвардом «сливочных», но всем известно, что он не в восторге от этой позиции.

Вдобавок ко всему, «бланкос» потеряли полузащитника Тони Крооса, который завершил карьеру в межсезонье, поэтому у команды больше нет надежного, систематического способа передачи мяча этим нападающим. Возможно, креативный игрок в центре поля смог бы решить эту проблему, но его нет.

Многим форвардам нужна поддержка. Гарри Кейн, который сам ищет и создает моменты, скорее исключение из правил. Современные нападающие не любят опускаться глубоко и развивать атаки. Они хотят их завершать, поэтому им нужны игроки, которые будут эти моменты создавать.

Именно поэтому Криштиану Роналду психовал, когда «Реал» продал Месута Озила «Арсеналу». Мбаппе не очень хорош в созидании, у него нет достаточной поддержки сзади, поэтому он пока смотрится не очень эффективно в «королевском клубе» даже с 29 голами.

В «ПСЖ» все наоборот. Все думали, что с уходом Килиана атака парижан обеднеет. Но этого не случилось. «Цифры говорят сами за себя. Я все еще думаю, что мы лучше в атаке и обороне без Мбаппе». Это сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сразу после того, как его команда выбила «Ливерпуль» из Лиги чемпионов.

Он прав. С Килианом в составе парижане пропускали 1,02 гола в среднем за матч. Без него – 0,86 мяча. В атаке они забивали 1,94 гола в среднем за игру с Мбаппе. Без него – 2,56 мяча. В обороне «ПСЖ» прессингует более агрессивно, отбирает мяч выше и допускает значительно меньше касаний в своей штрафной площади.

В атаке парижане наносят почти на 4 удара больше за матч, чем в прошлом сезоне, делают больше разрезных передач и большим количеством игроков врываются в штрафную площадь соперников. Мбаппе не любит прессинговать. Теперь же атака «ПСЖ» выигрывает от коллективного прессинга, который помогает им удерживать мяч в атакующей трети поля большую часть каждого матча.

Без Мбаппе, который не касается мяча слишком много, наиболее эффективен в свободном пространстве и любит отходить влево, атака парижан также стала гораздо более подвижной и непредсказуемой. С приходом Хвичи Кварацхелии у «ПСЖ» теперь есть 4 нападающих, каждый из которых может оказать сокрушительное влияние на соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine. С приходом Хвичи Кварацхелии атака ПСЖ стала еще сильнее

Эффективность прессинга позволяет обоим крайним защитникам парижан Нуну Мендешу и Ашрафу Хакими агрессивно продвигаться вперед и вносить вклад в развитие атаки. В то время как некоторые игроки «Реала», кажется, активно нейтрализуют друг друга, футболисты «ПСЖ» усиливают сильные стороны друг друга.

Бытует мнение, что талант побеждает тактику. Но это взаимосвязанные элементы. Луис Энрике — один из самых требовательных к тактике тренеров в мире. У него есть четкое представление о том, как должны играть его команды с мячом и без него. И он блестяще справляется со своей работой в «ПСЖ» в этом сезоне.

Карло Анчелотти сказал в начале прошлого сезона: «Я думаю, что ошибка тренеров нового поколения заключается в том, что они дают слишком много информации игрокам. Я думаю, что тренеры старой школы, такие как я, предпочитают не давать слишком много информации и оставлять свободу для творчества». Это сработало в прошлом сезоне в «Реале», но больше не работает.

«Сливочные» стали слишком полагаться на индивидуальные качества игроков, не обращая внимание на отсутствие системы. Без четкого плана при игре с мячом инстинкты Винисиуса и Мбаппе всегда приводят их в одну и ту же зону поля и пока это выглядит не очень хорошо. Возможно, с четкой структурой «бланкос» будут более слаженной и организованной командой. А пока даже 27 голов Мбаппе меркнут в таком «Реале».

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам ESPN