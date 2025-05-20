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  4. Лучший бомбардир Динамо U-19 получит дебютный вызов в сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
20 мая 2025, 11:41 | Обновлено 20 мая 2025, 11:54
664
2

Лучший бомбардир Динамо U-19 получит дебютный вызов в сборную Украины

Дмитрий Кремчанин получит шанс сыграть за национальную команду U-20

20 мая 2025, 11:41 | Обновлено 20 мая 2025, 11:54
664
2
Лучший бомбардир Динамо U-19 получит дебютный вызов в сборную Украины
ФК Динамо Киев. Дмитрий Кремчанин

Полузащитник киевского «Динамо» U-19 Дмитрий Кремчанин получит дебютный вызов в расположение национальной сборной Украины U-20.

Футболист сможет сыграть в составе «сине-желтых» в двух товарищеских матчах, которые состоятся в июле. Соперники подопечных Дмитрия Михайленко пока неизвестны и определятся позже.

Кремчанин впервые будет вызван в лагерь команды U-20, ранее он играл за сборные U-17 (10 матчей) и U-19 (6 матчей). В текущем сезоне 20-летний нападающий является лучшим бомбардиром молодежного первенства – на его счету 23 гола и 10 результативных передач в 26 матчах.

В этом году сборная Украины сыграет на Чемпионате мира (U-20), который состоится в Чили с 27 сентября по 19 октября. Стоит отметить, что Кремчанин стал чемпионом молодежного первенства Украины после разгромной победы в матче против «Черноморца».

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сборная Украины по футболу U-20 Динамо Киев Дмитрий Кремчанин товарищеские матчи Динамо Киев U-19
Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 2
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Gargantua81
когда уже дадут шанс в Динамо?
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0
DK2025
Он действительно лучший в Динамо У 19. По всем параметрам
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0
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