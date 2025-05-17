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17 мая 2025, 13:59 | Обновлено 17 мая 2025, 14:20
974
2

Динамо U-19 одолело Черноморец и досрочно стало победителем чемпионата

Киевский коллектив уверенно разобрался с оппонентом – 6:1

17 мая 2025, 13:59 | Обновлено 17 мая 2025, 14:20
974
2
Динамо U-19 одолело Черноморец и досрочно стало победителем чемпионата
ФК Динамо Киев

После обеда, 17 мая, одесский «Черноморец» U-19 сыграл против сверстников из киевского «Динамо» в 29-м туре чемпионата Украины U-19.

Уже в первом тайме гости сделали комфорту преимущество, наколотив три мяча в ворота соперников. После перерыва «бело-синие» продолжили доминировать на поле, как итог, «Динамо» реализовало еще три возможности.

Одесский коллектив смог лишь однажды ответить киевлянам. Под занавес поединка «Черноморец» размочил счет в матче.

В результате «Динамо» U-19 одержало уверенную победу (6:1) и досрочно стало победителем чемпионата Украины U-19 2024/25.

Столичная команда во второй раз подряд и в седьмой раз в своей истории завоевала золотые медали национальной лиги U-19.

Чемпионат Украины U-19. 29-й тур. 17 мая

«Черноморец» Одесса U-19 – «Динамо» Киев U-19 - 1:6

Голы: Лебедь, 89 – Герич, 3, Осипенко, 16, Кремчанин, 29, Ищенко, 41, Белый, 79, Задорожный, 80

Турнирная таблица:

Трансляция матча:

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Черноморец Одесса Черноморец Одесса U-19 Черноморец - Динамо Дмитрий Кремчанин Кирилл Осипенко Владислав Герич Даниил Ищенко Давид Белый Федор Задорожный
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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ALFred
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⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Ничего себе 6-1... Но где же ты ❤️😸Мурлыка? Давай радуйся, давай мурчи!
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0
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