Динамо U-19 одолело Черноморец и досрочно стало победителем чемпионата

После обеда, 17 мая, одесский «Черноморец» U-19 сыграл против сверстников из киевского «Динамо» в 29-м туре чемпионата Украины U-19.

Уже в первом тайме гости сделали комфорту преимущество, наколотив три мяча в ворота соперников. После перерыва «бело-синие» продолжили доминировать на поле, как итог, «Динамо» реализовало еще три возможности.

Одесский коллектив смог лишь однажды ответить киевлянам. Под занавес поединка «Черноморец» размочил счет в матче.

В результате «Динамо» U-19 одержало уверенную победу (6:1) и досрочно стало победителем чемпионата Украины U-19 2024/25.

Столичная команда во второй раз подряд и в седьмой раз в своей истории завоевала золотые медали национальной лиги U-19.

Чемпионат Украины U-19. 29-й тур. 17 мая

«Черноморец» Одесса U-19 – «Динамо» Киев U-19 - 1:6

Голы: Лебедь, 89 – Герич, 3, Осипенко, 16, Кремчанин, 29, Ищенко, 41, Белый, 79, Задорожный, 80

Турнирная таблица:

Трансляция матча: