Легендарного экс-вратаря Барселоны уволили через 4 недели после назначения

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Виктор Вальдес покинул пост главного тренер «Реала» Авилы. Об это сообщил официальный сайт клуба.

24 апреля 43-летний испанец был назначен на пост коуча команды, провел у ее руля 4 матча (2 победы, 2 поражения). Отставка произошла по просьбе Виктора. В письме руководству он сообщил, что не хочет оставаться в клубе на следующий сезон.

«Реал» Авила выступает в 4 дивизионе Испании. По итогам текущего сезона повысится в классе команда не смогла.

Ранее сообщалось о том, что легендарный экс-кипер «Барселоны» возглавил клуб четвертой лиги.