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  4. Легендарного экс-вратаря Барселоны уволили через 4 недели после назначения
Испания
20 мая 2025, 11:24 | Обновлено 20 мая 2025, 11:45
809
1

Легендарного экс-вратаря Барселоны уволили через 4 недели после назначения

История сотрудничества Виктора Вальдес и «Реала» Авила оказалась короткой

20 мая 2025, 11:24 | Обновлено 20 мая 2025, 11:45
809
1
Легендарного экс-вратаря Барселоны уволили через 4 недели после назначения
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Вальдес

Экс-игрок каталонской «Барселоны» Виктор Вальдес покинул пост главного тренер «Реала» Авилы. Об это сообщил официальный сайт клуба.

24 апреля 43-летний испанец был назначен на пост коуча команды, провел у ее руля 4 матча (2 победы, 2 поражения). Отставка произошла по просьбе Виктора. В письме руководству он сообщил, что не хочет оставаться в клубе на следующий сезон.

«Реал» Авила выступает в 4 дивизионе Испании. По итогам текущего сезона повысится в классе команда не смогла.

Ранее сообщалось о том, что легендарный экс-кипер «Барселоны» возглавил клуб четвертой лиги.

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Виктор Вальдес отставка
Даниил Кирияка Источник
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Victor673256ua
З голкіперів не так вже і часто виходять непогані головні тренери
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