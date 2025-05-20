Легендарного экс-вратаря Барселоны уволили через 4 недели после назначения
История сотрудничества Виктора Вальдес и «Реала» Авила оказалась короткой
Экс-игрок каталонской «Барселоны» Виктор Вальдес покинул пост главного тренер «Реала» Авилы. Об это сообщил официальный сайт клуба.
24 апреля 43-летний испанец был назначен на пост коуча команды, провел у ее руля 4 матча (2 победы, 2 поражения). Отставка произошла по просьбе Виктора. В письме руководству он сообщил, что не хочет оставаться в клубе на следующий сезон.
«Реал» Авила выступает в 4 дивизионе Испании. По итогам текущего сезона повысится в классе команда не смогла.
Ранее сообщалось о том, что легендарный экс-кипер «Барселоны» возглавил клуб четвертой лиги.
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