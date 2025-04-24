ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-кипер Барселоны возглавил клуб четвертой лиги
Виктор Вальдес будет тренировать «Реал Авила»
Испанский клуб «Реал Авила», выступающий в четвертом дивизионе чемпионата страны, объявил о назначении легендарного экс-кипера «Барселоны» Виктора Вальдеса главным тренером первой команды.
Отмечается, что контракт с 43-летним вратарем будет действовать до конца следующего сезона.
«Реал Авила» в настоящий момент занимает четвертое место в своей группе в рамках четвертой лиги.
Виктор Вальдес завершил карьеру футболиста летом 2017 года, после чего работал коучем юношеских команд «Мораталаса» и «Барселоны», а также наставником испанской команды «Орта».
За «Барселону» Вальдес играл с 2002 по 2014 годы, проведя в общей сложности 536 официальных матчей. По этому показателю Виктор занимает восьмое место в многолетней истории «блаугранас».
📢 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 | Víctor Valdés nuevo entrenador.— Real Ávila CF (@RealAvilaCF) April 24, 2025
👉 El Real Ávila C.F. anuncia que Víctor Valdés será el nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada y la siguiente campaña. Valdés, tras retirarse del mundo del fútbol,… pic.twitter.com/q19HhV8Y3R
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