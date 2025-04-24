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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-кипер Барселоны возглавил клуб четвертой лиги
Испания
24 апреля 2025, 21:37 |
1469
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-кипер Барселоны возглавил клуб четвертой лиги

Виктор Вальдес будет тренировать «Реал Авила»

24 апреля 2025, 21:37 |
1469
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-кипер Барселоны возглавил клуб четвертой лиги
x.com/RealAvilaCF

Испанский клуб «Реал Авила», выступающий в четвертом дивизионе чемпионата страны, объявил о назначении легендарного экс-кипера «Барселоны» Виктора Вальдеса главным тренером первой команды.

Отмечается, что контракт с 43-летним вратарем будет действовать до конца следующего сезона.

«Реал Авила» в настоящий момент занимает четвертое место в своей группе в рамках четвертой лиги.

Виктор Вальдес завершил карьеру футболиста летом 2017 года, после чего работал коучем юношеских команд «Мораталаса» и «Барселоны», а также наставником испанской команды «Орта».

За «Барселону» Вальдес играл с 2002 по 2014 годы, проведя в общей сложности 536 официальных матчей. По этому показателю Виктор занимает восьмое место в многолетней истории «блаугранас».

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Виктор Вальдес назначение тренера Барселона чемпионат Испании по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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