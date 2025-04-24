ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-кипер Барселоны возглавил клуб четвертой лиги

Испанский клуб «Реал Авила», выступающий в четвертом дивизионе чемпионата страны, объявил о назначении легендарного экс-кипера «Барселоны» Виктора Вальдеса главным тренером первой команды.

Отмечается, что контракт с 43-летним вратарем будет действовать до конца следующего сезона.

«Реал Авила» в настоящий момент занимает четвертое место в своей группе в рамках четвертой лиги.

Виктор Вальдес завершил карьеру футболиста летом 2017 года, после чего работал коучем юношеских команд «Мораталаса» и «Барселоны», а также наставником испанской команды «Орта».

За «Барселону» Вальдес играл с 2002 по 2014 годы, проведя в общей сложности 536 официальных матчей. По этому показателю Виктор занимает восьмое место в многолетней истории «блаугранас».