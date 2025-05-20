Украинский легионер может вывести свой клуб в элитный дивизион в Европе
Орест Лебеденко и ФК «Визела» сыграют два матча плей-офф
Во втором дивизионе чемпионата Португалии все команды сыграли матчи последнего 34-го тура, по итогам которого определились два клуба, которые в следующем сезоне сыграют в элитном дивизионе.
«Тондела» (64 балла) и «Алверка» (63 балла) заняли две первых позиции и могут спокойно готовиться к кампании 2025/26. Обладатель третьей путевки пока неизвестен и определится позже.
«Визела» заняла трете место – команда имеет в своем активе 62 очка, но этого не хватило для прямого выхода и теперь ей предстоит сыграть два поединка в плей-офф. Соперником станет клуб AVS, который разместился на 16-й позиции в высшем дивизионе.
Матчи плей-офф состояться 24 мая и 1 июня. Стоит отметить, что в составе «Визелы» играет украинский защитник Орест Лебеденко. 26-летний футболист провел в нынешнем сезоне 31 матч во всех турнирах, где забил три гола и отдал семь результативных передач.
Лебеденко является одним из сильнейших игроков своей команды, а в апреле стал игроком месяца в португальской Сегунде. Орест ранее играл в Украине за «Олимпик» и «Карпаты», также выступал в составе испанских коллективов – «Луго» и «Депортиво».
🔜 As datas já estavam marcadas, agora temos também horários, iguais na primeira e segunda volta do playoff.— fcvizela (@FCVizelaOficial) May 19, 2025
Informação sobre bilhética assim que possível.#FCVizela #PaixãoSemDivisão pic.twitter.com/feZLfH1Kxh
Já temos adversário para o 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐨𝐟𝐟. 🔜— fcvizela (@FCVizelaOficial) May 17, 2025
Vamos a isso, Vizela! Juntos! 💙#FCVizela #PaixãoSemDivisão pic.twitter.com/MbyLeXDqS4
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