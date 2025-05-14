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Португалия
14 мая 2025, 20:46 | Обновлено 14 мая 2025, 21:38
1132
0

Вслед за Трубиным. Украинский легионер признан лучшим игроком месяца

Орест Лебеденко получил очередное признание в Португалии

14 мая 2025, 20:46 | Обновлено 14 мая 2025, 21:38
1132
0
Вслед за Трубиным. Украинский легионер признан лучшим игроком месяца
ФК Визела. Орест Лебеденко

Украинский защитник Орест Лебеденко, на клубном уровне выступающий в составе португальской «Визели», признан лучшим игроком месяца в португальской Сегунде.

Его избрали путем голосования главных тренеров команд лиги. Лебеденко получил 24,79% голосов.

Орест провел в апреле за «Визелу» 4 матча в чемпионате, в которых отличился 1 голом. Ореста уже второй раз подряд выбирают лучшим игроком месяца в лиге. Украинец также стал лучшим по итогам марта.

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин получил признание в чемпионате Португалии по итогам апреля.

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Орест Лебеденко чемпионат Португалии по футболу Визела
Олег Вахоцкий Источник
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