Вслед за Трубиным. Украинский легионер признан лучшим игроком месяца

Украинский защитник Орест Лебеденко, на клубном уровне выступающий в составе португальской «Визели», признан лучшим игроком месяца в португальской Сегунде.

Его избрали путем голосования главных тренеров команд лиги. Лебеденко получил 24,79% голосов.

Орест провел в апреле за «Визелу» 4 матча в чемпионате, в которых отличился 1 голом. Ореста уже второй раз подряд выбирают лучшим игроком месяца в лиге. Украинец также стал лучшим по итогам марта.

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин получил признание в чемпионате Португалии по итогам апреля.