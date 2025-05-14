Вслед за Трубиным. Украинский легионер признан лучшим игроком месяца
Орест Лебеденко получил очередное признание в Португалии
Украинский защитник Орест Лебеденко, на клубном уровне выступающий в составе португальской «Визели», признан лучшим игроком месяца в португальской Сегунде.
Его избрали путем голосования главных тренеров команд лиги. Лебеденко получил 24,79% голосов.
Орест провел в апреле за «Визелу» 4 матча в чемпионате, в которых отличился 1 голом. Ореста уже второй раз подряд выбирают лучшим игроком месяца в лиге. Украинец также стал лучшим по итогам марта.
Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин получил признание в чемпионате Португалии по итогам апреля.
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