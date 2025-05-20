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  4. Лунин не обрадуется. Вратарь Ливерпуля может сменить клуб уже летом
Англия
20 мая 2025, 10:39 | Обновлено 20 мая 2025, 10:57
1364
2

Лунин не обрадуется. Вратарь Ливерпуля может сменить клуб уже летом

Куивин Келлехер привлекает внимание «Астон Виллы»

20 мая 2025, 10:39 | Обновлено 20 мая 2025, 10:57
1364
2
Лунин не обрадуется. Вратарь Ливерпуля может сменить клуб уже летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Куивин Келлехер

Ирландский вратарь «Ливерпуля» Куивин Келлехер привлекает внимание «Астон Виллы», сообщает The Sun.

По информации источника, 26-летний футболист рассматривает бирмингемским клубом как замена Эмилиано Мартинесу, который может покинут команду уже летом.

Также «Астон Вилла» рассматривает подписание испанского кипера «Эспаньола» Хоана Гарсии.

В текущем сезоне Куивин Келлехер провел 20 матчей на клубном уровне, из которых 9 – сухие, пропустил 20 голов.

Ранее сообщалось о том, что английский клуб готов заплатить за Лунина большие деньги.

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Куивин Келлехер Астон Вилла Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Андрей Лунин Эмилиано Мартинес Хоан Гарсия Эспаньол трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: The Sun
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Перець
Луніну якось пох 
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Burevestnik
як повідомили наші сільські інформатори
бабці на лавці,
Лунін дуже засмутися і просльозився...
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0
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