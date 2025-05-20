Лунин не обрадуется. Вратарь Ливерпуля может сменить клуб уже летом
Куивин Келлехер привлекает внимание «Астон Виллы»
Ирландский вратарь «Ливерпуля» Куивин Келлехер привлекает внимание «Астон Виллы», сообщает The Sun.
По информации источника, 26-летний футболист рассматривает бирмингемским клубом как замена Эмилиано Мартинесу, который может покинут команду уже летом.
Также «Астон Вилла» рассматривает подписание испанского кипера «Эспаньола» Хоана Гарсии.
В текущем сезоне Куивин Келлехер провел 20 матчей на клубном уровне, из которых 9 – сухие, пропустил 20 голов.
Ранее сообщалось о том, что английский клуб готов заплатить за Лунина большие деньги.
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