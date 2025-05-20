Лунин не обрадуется. Вратарь Ливерпуля может сменить клуб уже летом

Ирландский вратарь «Ливерпуля» Куивин Келлехер привлекает внимание «Астон Виллы», сообщает The Sun.

По информации источника, 26-летний футболист рассматривает бирмингемским клубом как замена Эмилиано Мартинесу, который может покинут команду уже летом.

Также «Астон Вилла» рассматривает подписание испанского кипера «Эспаньола» Хоана Гарсии.

В текущем сезоне Куивин Келлехер провел 20 матчей на клубном уровне, из которых 9 – сухие, пропустил 20 голов.

Ранее сообщалось о том, что английский клуб готов заплатить за Лунина большие деньги.