«Мы хотим, что бы он играл». Лапорта – про нападающего Барселоны

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о испанском форварде Ансу Фати:

«Мы хотим, чтобы он играл. Он – человек, которого любят в раздевалке, многие, кто пришел из «Ла-Масии», как и он. Но он должен играть. Посмотрим, будет ли найдено решение, которое устроит его или Барселону».

В текущем сезоне Ансу Фати провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативных действий на его счету нет. Веб-порталTransfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом.