«Мы хотим, что бы он играл». Лапорта – про нападающего Барселоны
Президент испанского гранда хочет видеть на поле Ансу Фати
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о испанском форварде Ансу Фати:
«Мы хотим, чтобы он играл. Он – человек, которого любят в раздевалке, многие, кто пришел из «Ла-Масии», как и он. Но он должен играть. Посмотрим, будет ли найдено решение, которое устроит его или Барселону».
В текущем сезоне Ансу Фати провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, результативных действий на его счету нет. Веб-порталTransfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» назвала трех футболистов, которые первыми уйдут из клуба летом.
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