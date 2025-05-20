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  4. Претендент на выход в УПЛ играет без главного тренера. Известна причина
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 10:24 |
1752
0

Претендент на выход в УПЛ играет без главного тренера. Известна причина

Наставник «Полтавы» Владимир Сысенко отсутствовал на последних матчах команды

20 мая 2025, 10:24 |
1752
0
Претендент на выход в УПЛ играет без главного тренера. Известна причина
СК Полтава. Владимир Сысенко

Один из главных претендентов на путевку в Украинскую Премьер-лигу – «Полтава» – последние матчи играет без главного тренера Владимира Сысенко. Этот момент вызвал много слухов и вопросов.

Ситуацию прокомментировал исполнительный директор клуба Станислав Майзус – оказалось, что наставник полтавского коллектива находится на больничном:

«Все дело в том, что Владимир Сысенко сейчас на больничном. Только потому такая ситуация, что во время матчей командой руководит Игорь Тимченко. Главным тренером остается Владимир Анатольевич, он всегда на связи с тренерским штабом и командой. Все решения принимаются с его участием. Мы желаем наставнику скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – сообщил директор Майзус.

На данный момент «Полтава» набрала 38 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, которое позволяет напрямую пробиться в элитный дивизион. В последнем матче подопечные Сысенко сыграют на выезде против харьковского «Металлиста» (24 мая).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Полтава Владимир Сысенко
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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