Претендент на выход в УПЛ играет без главного тренера. Известна причина
Наставник «Полтавы» Владимир Сысенко отсутствовал на последних матчах команды
Один из главных претендентов на путевку в Украинскую Премьер-лигу – «Полтава» – последние матчи играет без главного тренера Владимира Сысенко. Этот момент вызвал много слухов и вопросов.
Ситуацию прокомментировал исполнительный директор клуба Станислав Майзус – оказалось, что наставник полтавского коллектива находится на больничном:
«Все дело в том, что Владимир Сысенко сейчас на больничном. Только потому такая ситуация, что во время матчей командой руководит Игорь Тимченко. Главным тренером остается Владимир Анатольевич, он всегда на связи с тренерским штабом и командой. Все решения принимаются с его участием. Мы желаем наставнику скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – сообщил директор Майзус.
На данный момент «Полтава» набрала 38 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, которое позволяет напрямую пробиться в элитный дивизион. В последнем матче подопечные Сысенко сыграют на выезде против харьковского «Металлиста» (24 мая).
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