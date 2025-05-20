Претендент на выход в УПЛ играет без главного тренера. Известна причина

Один из главных претендентов на путевку в Украинскую Премьер-лигу – «Полтава» – последние матчи играет без главного тренера Владимира Сысенко. Этот момент вызвал много слухов и вопросов.

Ситуацию прокомментировал исполнительный директор клуба Станислав Майзус – оказалось, что наставник полтавского коллектива находится на больничном:

«Все дело в том, что Владимир Сысенко сейчас на больничном. Только потому такая ситуация, что во время матчей командой руководит Игорь Тимченко. Главным тренером остается Владимир Анатольевич, он всегда на связи с тренерским штабом и командой. Все решения принимаются с его участием. Мы желаем наставнику скорейшего выздоровления и возвращения в строй», – сообщил директор Майзус.

На данный момент «Полтава» набрала 38 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, которое позволяет напрямую пробиться в элитный дивизион. В последнем матче подопечные Сысенко сыграют на выезде против харьковского «Металлиста» (24 мая).