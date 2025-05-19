Клуб Первой лиги намерен пробиться в элитный дивизион со второго места

Исполнительный директор клуба «Полтава» Станислав Майзус рассказал о задачах команды за тур до завершения Первой лиги:

– Ваша команда – среди главных фаворитов в борьбе за повышение в классе после того, как «Эпицентр» досрочно выполнил свою задачу...

– Не хотел бы опережать события. Впереди нас ждет последний тур, в котором все и решится.

– СК Полтава хочет в УПЛ?

– Очень. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы не доводить дело до переходных матчей и напрямую пробиться в Премьер-лигу. Этого желания придерживается президент клуба, тренерский штаб и команда. Однако, опять же, более предметный разговор хотелось бы вести после окончания сезона, – признался Майзус.

На данный момент «Полтава» занимает второе место в Чемпионской группе Первой лиги, набрав 38 баллов. Эта позиция позволяет избежать переходных матчей и пробиться в элитный дивизион напрямую. В следующем туре команда сыграет против харьковского «Металлиста» на выезде.