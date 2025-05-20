Гасперини рассказал, возглавит ли он Рому

Итальянский тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о своей ситуации с контрактом и о том, возглавит ли «Рому»:

«Рома? Это невозможно, потому что там слишком хороший тренер, и, возможно, он передумает... То, что «Рома» сделала для Раньери, было прекрасно».

«Аталанта? Продление контракта не имеет решающего значения, у меня контракт с «Аталантой». Как сказал Лука Перкасси, между нами такая гармония, что проблем не будет. В центре находится футбол, и в отличие от других лет то, что сделала «Аталанта», будет нелегко повторить, и это меня беспокоит. Все не так очевидно. Это был действительно сложный сезон, посмотрите на «Интер» или «Наполи» прошлым вечером. Но не столько потерянные очки, сколько те, что мы заработали, убеждают меня в качестве нашей лиги».

В «Роме» играет украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что «Рому» возглавит легендарный коуч.