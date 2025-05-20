Динамо получит бонус, если Александрия продаст своего футболиста в Европу

Правый защитник «Александрии» Никита Кравченко с высокой вероятностью покинет нынешний клуб после завершения текущего сезона.

27-летний футболист стал лучшим ассистентом в составе «горожан» и привлек внимание других клубов. Главным претендентом на подписание Кравченко является греческий «Арис», который намерен усилить состав перед Лигой конференций.

Если Никита согласится на переход в чемпионат Греции, то «Александрия» получит за него около полумиллиона евро. Стоит отметить, что бывший клуб защитника – киевское «Динамо» – сохранило определенный процент от прав на футболиста, поэтому сможет рассчитывать на бонус от своего конкурента в чемпионате.

В нынешнем сезоне Кравченко провел 28 матчей, в которых отдал восемь результативных передач. Контракт защитника истекает в июне 2026 года, а его ориентировочная стоимость составляет 800 тысяч евро. Стоит отметить, что футболист ранее выступал в составе первой команды «Динамо», а а также играл за U-19 и U-21.