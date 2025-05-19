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Украина. Премьер лига
19 мая 2025, 23:43 | Обновлено 19 мая 2025, 23:58
339
0

Источник: греческий клуб заинтересован в услугах защитника Александрии

Никита Кравченко может стать игроком команды Арис Салоники

19 мая 2025, 23:43 | Обновлено 19 мая 2025, 23:58
339
0
Источник: греческий клуб заинтересован в услугах защитника Александрии
ФК Александрия. Никита Кравченко

Правый защитник «Александрии» Никита Кравченко попал в сферу интересов греческого клуба «Арис», который стремится усилить состав перед стартом в Лиге конференций.

«Арис» надеется договориться с «Александрией» уже этим летом. Клуб из Салоник готов предложить за украинца 400 тысяч евро. Веб-портал Transfermarkt оценивает Кравченко в два раза дороже – в 800 тысяч.

27-летний защитник присоединился к «Александрии» перед началом текущего сезона на правах свободного агента после завершения контракта с «Динамо». И сразу стал ключевым игроком команды: в 28 матчах сезона он отдал 8 результативных передач, став лучшим ассистентом клуба. В УПЛ по этому показателю он уступает только Николаю Шапаренко.

Контракт Кравченко с «Александрией» действует до лета 2026 года, так что окончательное решение по его будущему будет зависеть от позиции клуба.

«Арис» по итогам переходного этапа чемпионата Греции занял пятое место и получил право сыграть в Лиге конференций в сезоне 2025/26.

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