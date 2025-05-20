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  4. При чем тут Лунин? Реал сэкономит 15 млн, если Эспаньол вылетит из Ла Лиги
Испания
20 мая 2025, 08:39 |
421
0

При чем тут Лунин? Реал сэкономит 15 млн, если Эспаньол вылетит из Ла Лиги

В контракте голкипера Хоана Гарсии прописан один интересный пункт

20 мая 2025, 08:39 |
421
0
При чем тут Лунин? Реал сэкономит 15 млн, если Эспаньол вылетит из Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

Голкипер «Эспаньола» Хоан Гарсия с высокой вероятностью покинет нынешний клуб после завершения текущего сезона. Главным претендентом на 24-летнего испанца является мадридский «Реала».

Руководство королевского клуба ищет кандидата на роль второго номера, который заменит Андрея Лунина. Украинский голкипер недоволен игровым временем и намерен покинуть Мадрид во время летнего трансферного окна.

В контракте Гарсии прописана клаусула, которая составляет 30 млн евро, однако есть один интересный нюанс. Если «Эспаньол» вылетит в низший дивизион, то эта сумма автоматически уменьшается на половину.

На данный момент каталонский клуб находится на расстоянии в два балла от зоны вылета и все решится в последнем туре. «Эспаньол» (39 баллов) сыграет на домашней арене против «Лас-Пальмаса», а его главный конкурент в борьбе за выживание «Леганес» (37 очков) примет «Вальядолид».

Если «Эспаньол» вылетит, то Хоан Гарсия перейдет в «Реал» за 15 млн евро, что позволит королевскому клубу сэкономить солидные деньги. Стороны уже провели предварительные переговоры, а сам голкипер готов бороться за свое место в «Реале».

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Реал Мадрид Эспаньол Андрей Лунин Хоан Гарсия трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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