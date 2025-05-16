Реал опередил Барселону. Перспективный голкипер заменит Лунина в Мадриде

Голкипер испанского «Эспаньола» Хоан Гарсия приблизился к переходу в мадридский «Реал», где заменит второго номера Андрея Лунина.

Украинский вратарь недоволен игровым временем и планирует покинуть Ла Лигу во время летнего трансферного окна. Руководство «сливочных» решило не ждать ухода Лунина и определилось с кандидатурой на роль голкипера, который согласится быть вторым номером.

По сообщениям испанской прессы, в последнее время стороны продвинулись в переговорах – Гарсия согласился на переход в Мадрид. Стоит отметить, что в услугах перспективного 24-летнего испанца также заинтересована «Барселона», однако «Эспаньол» не намерен сотрудничать со своим главным конкурентом (оба клуба играют в одном регионе – Каталонии).

В нынешнем сезоне Хоан провел 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 49 голов. В семи поединках вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость Гарсии составляет 20 млн евро.