Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал опередил Барселону. Перспективный голкипер заменит Лунина в Мадриде
Испания
16 мая 2025, 10:24 |
1702
0

Реал опередил Барселону. Перспективный голкипер заменит Лунина в Мадриде

Хоан Гарсия согласился выполнять роль второго номера в королевском клубе

16 мая 2025, 10:24 |
1702
0
Реал опередил Барселону. Перспективный голкипер заменит Лунина в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

Голкипер испанского «Эспаньола» Хоан Гарсия приблизился к переходу в мадридский «Реал», где заменит второго номера Андрея Лунина.

Украинский вратарь недоволен игровым временем и планирует покинуть Ла Лигу во время летнего трансферного окна. Руководство «сливочных» решило не ждать ухода Лунина и определилось с кандидатурой на роль голкипера, который согласится быть вторым номером.

По сообщениям испанской прессы, в последнее время стороны продвинулись в переговорах – Гарсия согласился на переход в Мадрид. Стоит отметить, что в услугах перспективного 24-летнего испанца также заинтересована «Барселона», однако «Эспаньол» не намерен сотрудничать со своим главным конкурентом (оба клуба играют в одном регионе – Каталонии).

В нынешнем сезоне Хоан провел 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 49 голов. В семи поединках вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость Гарсии составляет 20 млн евро.

По теме:
Нагорняк – о финале Кубка, Эпицентре в УПЛ, Судакове и Наполи
Реал продаст игрока, которого считает самым слабым футболистом в сезоне
Рафинья назвал человека, выигравшего титул Ла Лиги для Барсы. Это не Ямаль
Реал Мадрид Барселона Эспаньол Хоан Гарсия Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду
Футбол | 15 мая 2025, 21:54 1
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду
Потеря для Реброва. Защитник сборной Украины не сможет поехать в Канаду

Восстановление Алексея Сыча затягивается

Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Футбол | 16 мая 2025, 09:10 5
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»

Именитый тренер – о Ламине Ямале

У украинского легионера перелом. Известны подробности
Футбол | 16.05.2025, 11:13
У украинского легионера перелом. Известны подробности
У украинского легионера перелом. Известны подробности
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Другие виды | 15.05.2025, 12:15
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Футболист сборной Польши не захотел переходить в Шахтер
Футбол | 16.05.2025, 09:33
Футболист сборной Польши не захотел переходить в Шахтер
Футболист сборной Польши не захотел переходить в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 17
Футбол
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
14.05.2025, 15:30 34
Футбол
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
Фьюри назвал следующего «короля бокса» после Усика
14.05.2025, 23:56 1
Бокс
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
ФЬЮРИ – о реванше Усик – Дюбуа: «Он на вершине, будет бомбить, разбивать»
14.05.2025, 08:04
Бокс
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
Рафинья хочет вернуть суперзвезду в Барсу и образовать трио вместе с Ямалем
14.05.2025, 11:28 1
Футбол
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
День допинга. Еще один украинский спортсмен получил дисквалификацию
15.05.2025, 16:55 8
Другие виды
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем