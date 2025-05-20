Аякс заинтересован в услугах экс-тренера Манчестер Юнайтед

55-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг попал в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Аякса».

Тен Хаг работал с амстердамским клубом с 2017 по 2022 годы. За это время он трижды становился чемпионом Нидерландов, дважды - обладателем Кубка страны, а также в сезоне 2018/19 дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Последним местом работы тен Хага был «Манчестер Юнайтед». С английским клубом голландец одержал победу в Кубке Англии и Кубке английской лиги.

Также «Аякс» может пригласить главного тренера «Хоу Эхед Иглс» Паула Симониса, который в этом сезоне сенсационно вывел команду в финал Кубка Нидерландов. В чемпионате команда показала лучший результат, заняв седьмую строчку.