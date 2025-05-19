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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Фариоли покинул пост главного тренера Аякса
Нидерланды
19 мая 2025, 12:43 |
261
1

ОФИЦИАЛЬНО. Фариоли покинул пост главного тренера Аякса

Амстердамцы провалили концовку сезона, уступив чемпионство ПСВ

19 мая 2025, 12:43 |
261
1
ОФИЦИАЛЬНО. Фариоли покинул пост главного тренера Аякса
ajax.nl. Франческо Фариоли

36-летний итальянский наставник Франческо Фариоли принял решение покинуть пост главного тренера «Аякса», сообщает официальный сайт клуба.

Амстердамцы провалили концовку сезона, упустив чемпионский титул в Нидерландах, который в итоге достался ПСВ.

Вместе с Фариоли «Аякс» покинул и весь тренерский штаб итальянца.

Фариоли возглавлял амстердамский клуб с лета минувшего года.

Ранее в услугами итальянского тренера интересовался «Шахтер», однако тогда Фариоли наотрез отказался ехать работать в Украину.

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Аякс отставка Франческо Фариоли чемпионат Нидерландов по футболу
Алексей Сливченко Источник: ФК Аякс
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T-800
Фариоли назначили не за какие-то там заслуги,  а за паспорт ... менеджмент Аякса стал промахиваться все чаще и чаще...
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