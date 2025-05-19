ОФИЦИАЛЬНО. Фариоли покинул пост главного тренера Аякса

36-летний итальянский наставник Франческо Фариоли принял решение покинуть пост главного тренера «Аякса», сообщает официальный сайт клуба.

Амстердамцы провалили концовку сезона, упустив чемпионский титул в Нидерландах, который в итоге достался ПСВ.

Вместе с Фариоли «Аякс» покинул и весь тренерский штаб итальянца.

Фариоли возглавлял амстердамский клуб с лета минувшего года.

Ранее в услугами итальянского тренера интересовался «Шахтер», однако тогда Фариоли наотрез отказался ехать работать в Украину.