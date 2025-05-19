Нидерланды19 мая 2025, 12:43 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Фариоли покинул пост главного тренера Аякса
Амстердамцы провалили концовку сезона, уступив чемпионство ПСВ
19 мая 2025, 12:43 |
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36-летний итальянский наставник Франческо Фариоли принял решение покинуть пост главного тренера «Аякса», сообщает официальный сайт клуба.
Амстердамцы провалили концовку сезона, упустив чемпионский титул в Нидерландах, который в итоге достался ПСВ.
Вместе с Фариоли «Аякс» покинул и весь тренерский штаб итальянца.
Фариоли возглавлял амстердамский клуб с лета минувшего года.
Ранее в услугами итальянского тренера интересовался «Шахтер», однако тогда Фариоли наотрез отказался ехать работать в Украину.
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