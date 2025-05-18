Итоговая таблица. ПСВ стал чемпионом Нидерландов, опередив Аякс

Вечером 18 мая в чемпионате Нидерландов одновременно состоялись последнего матчи 34-го тура.

В последнем туре 18 мая ПСВ на выезде переиграл Спарту Роттердам (3:1) и стал чемпионом в 26-й раз.

Аякс переиграл Твенте (2:0), но остался на втором месте, хотя долгое время был лидером чемпионата.

Итоговое положение: ПСВ (79 очков), Аякс (78), Фейеноорд (68), Утрехт (64), АЗ Алкмаар (57), Твенте (54).

Аякс за 4 предыдущих тура набрал всего 2 очка, а ПСВ одержал 7 побед подряд и ликвидировал большое отставание от соперника.

Чемпионат Нидерландов

34-й тур, 18 мая

АЗ Алкмар – Алмере Сити – 1:1

Аякс – Твенте – 2:0

Валвейк – Гоу Эхед Иглс – 5:3

Зволле – Гронинген – 2:0

НАК Бреда – Виллем II – 1:1

Фортуна Ситтард – Утрехт – 0:0

Спарта Роттердам – ПСВ – 1:3

Хераклес – Неймеген – 1:2

Херенвен – Фейеноорд – 2:0

Турнирная таблица

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