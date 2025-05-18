Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоговая таблица. ПСВ стал чемпионом Нидерландов, опередив Аякс
Чемпионат Нидерландов
Спарта Роттердам
18.05.2025 15:30 – FT 1 : 3
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
18 мая 2025, 18:07 | Обновлено 18 мая 2025, 18:17
596
0

Итоговая таблица. ПСВ стал чемпионом Нидерландов, опередив Аякс

18 мая состоялся последний тур чемпионата Нидерландов

18 мая 2025, 18:07 | Обновлено 18 мая 2025, 18:17
596
0
Итоговая таблица. ПСВ стал чемпионом Нидерландов, опередив Аякс
ПСВ

Вечером 18 мая в чемпионате Нидерландов одновременно состоялись последнего матчи 34-го тура.

В последнем туре 18 мая ПСВ на выезде переиграл Спарту Роттердам (3:1) и стал чемпионом в 26-й раз.

Аякс переиграл Твенте (2:0), но остался на втором месте, хотя долгое время был лидером чемпионата.

Итоговое положение: ПСВ (79 очков), Аякс (78), Фейеноорд (68), Утрехт (64), АЗ Алкмаар (57), Твенте (54).

Аякс за 4 предыдущих тура набрал всего 2 очка, а ПСВ одержал 7 побед подряд и ликвидировал большое отставание от соперника.

Чемпионат Нидерландов

34-й тур, 18 мая

  • АЗ Алкмар – Алмере Сити – 1:1
  • Аякс – Твенте – 2:0
  • Валвейк – Гоу Эхед Иглс – 5:3
  • Зволле – Гронинген – 2:0
  • НАК Бреда – Виллем II – 1:1
  • Фортуна Ситтард – Утрехт – 0:0
  • Спарта Роттердам – ПСВ – 1:3
  • Хераклес – Неймеген – 1:2
  • Херенвен – Фейеноорд – 2:0

Турнирная таблица

Инфографика

По теме:
ПСВ присоединился к клубу 100. Ждем Барселону?
Аякс находится в одном шаге от катастрофы
Драма в Нидерландах. Предпоследний тур: Аякс оступился, его обошел ПСВ
чемпионат Нидерландов по футболу Твенте Гронинген Херенвен НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Утрехт Хераклес Алмере Сити Спарта Роттердам Аякс Зволле Виллем II Фейеноорд НАК Бреда ПСВ Гоу Эхед Иглс Фортуна Ситтард Валвейк выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Севилья – Реал. Прогноз и анонс на чемпионат Испании
Футбол | 18 мая 2025, 18:31 1
Севилья – Реал. Прогноз и анонс на чемпионат Испании
Севилья – Реал. Прогноз и анонс на чемпионат Испании

Поединок 37-го тура Ла Лиги состоится 19 мая в 20:00 по Киеву

Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Футбол | 17 мая 2025, 20:31 22
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити
Историческое достижение. Кристал Пэлас в финале Кубка обыграл Ман Сити

Лондонцы впервые выиграли Кубок Англии

Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Бокс | 17.05.2025, 22:30
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Нокаут в первом раунде. Известный украинский боксер остановил узбека
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Футбол | 17.05.2025, 21:01
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.05.2025, 12:50
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Черноморец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера всех времен. Это не Мухаммед Али
17.05.2025, 00:21 2
Бокс
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
Александр УСИК: «Он победит Дюбуа. Посмотрите на него, просто лучше»
17.05.2025, 05:02
Бокс
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
17.05.2025, 04:44 2
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
17.05.2025, 10:05 2
Хоккей
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
17.05.2025, 07:46 6
Футбол
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
17.05.2025, 00:12 1
Футбол
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
На Шапаренко появился претендент. Он может присоединиться к украинцам
18.05.2025, 09:13 9
Футбол
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
17.05.2025, 02:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем