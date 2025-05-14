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Чемпионат Нидерландов
Виллем-II
14.05.2025 21:00 – FT 1 : 2
Зволле
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Нидерланды
14 мая 2025, 23:23 | Обновлено 14 мая 2025, 23:29
481
2

Драма в Нидерландах. Предпоследний тур: Аякс оступился, его обошел ПСВ

Вечером 14 мая в Нидерландах одновременно состоялись матчи 33-го тура

14 мая 2025, 23:23 | Обновлено 14 мая 2025, 23:29
481
2
Драма в Нидерландах. Предпоследний тур: Аякс оступился, его обошел ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 мая в чемпионате Нидерландов одновременно состоялись матчи 33-го тура.

Предпоследний тур подарил сенсацию: Аякс оступился в матче с клубом Гронинген (2:2), и его обошел ПСВ.

ПСВ вышел в лидеры турнира благодаря победе над командой Хероклес (4:1).

Лидеры в Нидерландах: ПСВ (76 очков), Аякс (75), Фейеноорд (68), Утрехт (63), АЗ Алкмаар (56), Твенте (54).

В последнем туре 18 мая ПСВ на выезде сыграет против Спарты Роттердам, а Аякс дома будет принимать Твенте.

Чемпионат Нидерландов

33-й тур, 14 мая

  • Алмере Сити – Фортуна Ситтард – 1:1
  • Виллем II – Зволле – 1:2
  • Гоу Эхед Иглс – Херенвен – 1:0
  • Гронинген – Аякс – 2:2
  • Неймеген – НАК Бреда – 3:0
  • ПСВ – Хераклес – 4:1
  • Твенте – АЗ Алкмар – 2:3
  • Утрехт – Спарта Роттердам – 1:1
  • Фейеноорд – Валвейк – 2:0

Турнирная таблица

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чемпионат Нидерландов по футболу Твенте Гронинген Херенвен НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Утрехт Хераклес Алмере Сити Спарта Роттердам Аякс Зволле Виллем II Фейеноорд НАК Бреда ПСВ Гоу Эхед Иглс Фортуна Ситтард Валвейк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ash
Бідні вболівальники Аякса, так просрати чемпіонство...
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+1
Crimea
Аякс схибив не в останній грі, а у всіх п'яти іграх останніх....це просто мєрзость
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+1
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