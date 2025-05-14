Нидерланды14 мая 2025, 23:23 | Обновлено 14 мая 2025, 23:29
481
2
Драма в Нидерландах. Предпоследний тур: Аякс оступился, его обошел ПСВ
Вечером 14 мая в Нидерландах одновременно состоялись матчи 33-го тура
14 мая 2025, 23:23 | Обновлено 14 мая 2025, 23:29
481
2
Вечером 14 мая в чемпионате Нидерландов одновременно состоялись матчи 33-го тура.
Предпоследний тур подарил сенсацию: Аякс оступился в матче с клубом Гронинген (2:2), и его обошел ПСВ.
ПСВ вышел в лидеры турнира благодаря победе над командой Хероклес (4:1).
Лидеры в Нидерландах: ПСВ (76 очков), Аякс (75), Фейеноорд (68), Утрехт (63), АЗ Алкмаар (56), Твенте (54).
В последнем туре 18 мая ПСВ на выезде сыграет против Спарты Роттердам, а Аякс дома будет принимать Твенте.
Чемпионат Нидерландов
33-й тур, 14 мая
- Алмере Сити – Фортуна Ситтард – 1:1
- Виллем II – Зволле – 1:2
- Гоу Эхед Иглс – Херенвен – 1:0
- Гронинген – Аякс – 2:2
- Неймеген – НАК Бреда – 3:0
- ПСВ – Хераклес – 4:1
- Твенте – АЗ Алкмар – 2:3
- Утрехт – Спарта Роттердам – 1:1
- Фейеноорд – Валвейк – 2:0
Турнирная таблица
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 мая 2025, 00:01 4
«Болонья» віиграла Кубок Италии
Бокс | 14 мая 2025, 08:04 0
Джон считает, что Александр должен одержать победу
Теннис | 14.05.2025, 21:48
Хоккей | 14.05.2025, 10:30
Футбол | 14.05.2025, 05:45
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Бідні вболівальники Аякса, так просрати чемпіонство...
Аякс схибив не в останній грі, а у всіх п'яти іграх останніх....це просто мєрзость
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.05.2025, 02:10
14.05.2025, 02:00 54
13.05.2025, 12:47 1
13.05.2025, 17:45 9
13.05.2025, 10:39 29
13.05.2025, 17:00 32
14.05.2025, 10:02
13.05.2025, 16:05 17