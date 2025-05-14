Драма в Нидерландах. Предпоследний тур: Аякс оступился, его обошел ПСВ

Вечером 14 мая в чемпионате Нидерландов одновременно состоялись матчи 33-го тура.

Предпоследний тур подарил сенсацию: Аякс оступился в матче с клубом Гронинген (2:2), и его обошел ПСВ.

ПСВ вышел в лидеры турнира благодаря победе над командой Хероклес (4:1).

Лидеры в Нидерландах: ПСВ (76 очков), Аякс (75), Фейеноорд (68), Утрехт (63), АЗ Алкмаар (56), Твенте (54).

В последнем туре 18 мая ПСВ на выезде сыграет против Спарты Роттердам, а Аякс дома будет принимать Твенте.

Чемпионат Нидерландов

33-й тур, 14 мая

Алмере Сити – Фортуна Ситтард – 1:1

Виллем II – Зволле – 1:2

Гоу Эхед Иглс – Херенвен – 1:0

Гронинген – Аякс – 2:2

Неймеген – НАК Бреда – 3:0

ПСВ – Хераклес – 4:1

Твенте – АЗ Алкмар – 2:3

Утрехт – Спарта Роттердам – 1:1

Фейеноорд – Валвейк – 2:0

Турнирная таблица