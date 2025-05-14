В Нидерландах состоялись матчи 1/4 финала плей-аут за выживание
Начался переходный турнир за право сыграть в Эредивизи
В чемпионате Нидерландов состоялись матчи 1/4 финала плей-аут за выживание.
Начался переходный турнир за право сыграть в Эредивизи, 12–13 мая прошли первые поединки.
В 1/4 финала играли представители второго дивизиона. Ден Босх обыграл Камбур (1:0), Телстар победил Ден Хааг (2:0). Де Графсхап и Дордрехт разошлись миром (0:0) Ответные матчи пройдут 16–17 мая.
Представитель Эредивизи вступит в борьбу с полуфинала. Им станет команда, которая займет 16-е место в элите. Ей станет один из аутсайдеров: Виллем II (25 очков), Валвейк (22), Алмере Сити (20).
Ранее Волендам и Эксельсиор получили прямые путевки в элитную лигу, заняв первое и второе места соответственно в турнире второго дивизиона
Чемпионат Нидерландов. Плей-аут
1/4 финала. Первые матчи, 12–13 мая
- 12.05. 21:00. Ден Босх – Камбур – 1:0
Гол: Думциос, 20
- 13.05. 19:45. Телстар – Ден Хааг – 2:0
Голы: Эль-Кашати, 5, Баккер, 45+1
- 13.05. 22:00. Де Графсхап – Дордрехт – 0:0
Сетка плей-аут
Итоговая таблица второго дивизиона
Турнирная таблица Эредивизи
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аякс
|32
|23
|5
|4
|63 - 30
|74
|2
|ПСВ Эйндховен
|32
|23
|4
|5
|96 - 37
|73
|3
|Фейеноорд
|32
|19
|8
|5
|74 - 36
|65
|4
|Утрехт
|32
|18
|8
|6
|61 - 44
|62
|5
|Твенте
|32
|15
|9
|8
|60 - 44
|54
|6
|АЗ Алкмаар
|32
|15
|8
|9
|54 - 34
|53
|7
|Гоу Эхед Иглс
|32
|13
|9
|10
|53 - 50
|48
|8
|Херенвен
|32
|11
|7
|14
|40 - 56
|40
|9
|Фортуна Ситтард
|32
|11
|6
|15
|36 - 53
|39
|10
|Спарта Роттердам
|32
|9
|11
|12
|37 - 39
|38
|11
|Гронинген
|32
|10
|8
|14
|38 - 49
|38
|12
|Хераклес
|32
|9
|11
|12
|40 - 57
|38
|13
|НЕК Неймеген
|32
|10
|7
|15
|46 - 45
|37
|14
|Зволле
|32
|8
|11
|13
|39 - 50
|35
|15
|НАК Бреда
|32
|8
|8
|16
|33 - 54
|32
|16
|Виллем-II
|32
|6
|7
|19
|32 - 53
|25
|17
|РКК Валвейк
|32
|5
|7
|20
|39 - 69
|22
|18
|Алмере Сити
|32
|4
|8
|20
|21 - 62
|20
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