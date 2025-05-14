В Нидерландах состоялись матчи 1/4 финала плей-аут за выживание

В чемпионате Нидерландов состоялись матчи 1/4 финала плей-аут за выживание.

Начался переходный турнир за право сыграть в Эредивизи, 12–13 мая прошли первые поединки.

В 1/4 финала играли представители второго дивизиона. Ден Босх обыграл Камбур (1:0), Телстар победил Ден Хааг (2:0). Де Графсхап и Дордрехт разошлись миром (0:0) Ответные матчи пройдут 16–17 мая.

Представитель Эредивизи вступит в борьбу с полуфинала. Им станет команда, которая займет 16-е место в элите. Ей станет один из аутсайдеров: Виллем II (25 очков), Валвейк (22), Алмере Сити (20).

Ранее Волендам и Эксельсиор получили прямые путевки в элитную лигу, заняв первое и второе места соответственно в турнире второго дивизиона

Чемпионат Нидерландов. Плей-аут

1/4 финала. Первые матчи, 12–13 мая

12.05. 21:00. Ден Босх – Камбур – 1:0

Гол: Думциос, 20

13.05. 19:45. Телстар – Ден Хааг – 2:0

Голы: Эль-Кашати, 5, Баккер, 45+1

13.05. 22:00. Де Графсхап – Дордрехт – 0:0

Сетка плей-аут

Итоговая таблица второго дивизиона

Турнирная таблица Эредивизи