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Чемпионат Нидерландов
Де Графсхап
13.05.2025 22:00 – FT 0 : 0
Дордрехт
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Нидерланды
14 мая 2025, 01:55 | Обновлено 14 мая 2025, 02:25
21
0

В Нидерландах состоялись матчи 1/4 финала плей-аут за выживание

Начался переходный турнир за право сыграть в Эредивизи

14 мая 2025, 01:55 | Обновлено 14 мая 2025, 02:25
21
0
В Нидерландах состоялись матчи 1/4 финала плей-аут за выживание
ФК Дордрехт

В чемпионате Нидерландов состоялись матчи 1/4 финала плей-аут за выживание.

Начался переходный турнир за право сыграть в Эредивизи, 12–13 мая прошли первые поединки.

В 1/4 финала играли представители второго дивизиона. Ден Босх обыграл Камбур (1:0), Телстар победил Ден Хааг (2:0). Де Графсхап и Дордрехт разошлись миром (0:0) Ответные матчи пройдут 16–17 мая.

Представитель Эредивизи вступит в борьбу с полуфинала. Им станет команда, которая займет 16-е место в элите. Ей станет один из аутсайдеров: Виллем II (25 очков), Валвейк (22), Алмере Сити (20).

Ранее Волендам и Эксельсиор получили прямые путевки в элитную лигу, заняв первое и второе места соответственно в турнире второго дивизиона

Чемпионат Нидерландов. Плей-аут

1/4 финала. Первые матчи, 12–13 мая

  • 12.05. 21:00. Ден Босх – Камбур – 1:0

Гол: Думциос, 20

  • 13.05. 19:45. Телстар – Ден Хааг – 2:0

Голы: Эль-Кашати, 5, Баккер, 45+1

  • 13.05. 22:00. Де Графсхап – Дордрехт – 0:0

Сетка плей-аут

Итоговая таблица второго дивизиона

Турнирная таблица Эредивизи

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аякс 32 23 5 4 63 - 30 74
2 ПСВ Эйндховен 32 23 4 5 96 - 37 73
3 Фейеноорд 32 19 8 5 74 - 36 65
4 Утрехт 32 18 8 6 61 - 44 62
5 Твенте 32 15 9 8 60 - 44 54
6 АЗ Алкмаар 32 15 8 9 54 - 34 53
7 Гоу Эхед Иглс 32 13 9 10 53 - 50 48
8 Херенвен 32 11 7 14 40 - 56 40
9 Фортуна Ситтард 32 11 6 15 36 - 53 39
10 Спарта Роттердам 32 9 11 12 37 - 39 38
11 Гронинген 32 10 8 14 38 - 49 38
12 Хераклес 32 9 11 12 40 - 57 38
13 НЕК Неймеген 32 10 7 15 46 - 45 37
14 Зволле 32 8 11 13 39 - 50 35
15 НАК Бреда 32 8 8 16 33 - 54 32
16 Виллем-II 32 6 7 19 32 - 53 25
17 РКК Валвейк 32 5 7 20 39 - 69 22
18 Алмере Сити 32 4 8 20 21 - 62 20
Полная таблица

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чемпионат Нидерландов по футболу Камбур Телстар АДО Ден Хаг Де Графсхап Дордрехт Виллем II Валвейк Алмере Сити переходные матчи Волендам Эксельсиор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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