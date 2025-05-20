Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без денег с декабря. Известный клуб УПЛ имеет серьезные финансовые проблемы
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 07:03 |
896
0

Без денег с декабря. Известный клуб УПЛ имеет серьезные финансовые проблемы

Футболисты полтавской «Ворсклы» не получают зарплату около четырех месяцев

20 мая 2025, 07:03 |
896
0
Без денег с декабря. Известный клуб УПЛ имеет серьезные финансовые проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ворскла

В известном клубе Украинской Премьер-лиги существуют серьезные финансовые проблемы – игроки полтавской «Ворсклы» длительное время не получают зарплат.

По информации источника, одни футболисты только недавно получили деньги за январь, а другие до сих пор ждут выплат по зарплате за декабрь прошлого года.

В апреле полтавский клуб получил трансферный бан из-за финансовых задолженностей – «Ворскла» не сможет подписывать новых футболистов в течении трех ближайших трансферных окон.

В чемпионате подопечные Юрия Максимова продолжают бороться за выживание. Полтавский коллектив набрал 26 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. Клубы, которые займут 13-ю и 14-ю позиции, попадут в плей-офф за сохранения прописки в элитном дивизионе.

По теме:
Ротань не против? Известно, кто возглавит Александрию в новом сезоне
Ванат опережает Бондаренко в списке бомбардиров по системе гол плюс пас
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 28-го тура УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава финансы долги трансферный бан
Николай Титюк Источник: Спорт 24
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 19 мая 2025, 10:05 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Стартует турнир в элитном дивизионе

Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Футбол | 19 мая 2025, 06:23 59
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?
Динамо сыграет во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Кто в соперниках?

Киевской команде надо пройти трех оппонентов, чтобы попасть в основу ЛЧ

Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Футбол | 19.05.2025, 22:16
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
Предателя Украины после провального сезона выгнали из клуба
КОБИН: «Весной Ингулец играл хорошо. Все теперь зависит от последней игры»
Футбол | 20.05.2025, 03:39
КОБИН: «Весной Ингулец играл хорошо. Все теперь зависит от последней игры»
КОБИН: «Весной Ингулец играл хорошо. Все теперь зависит от последней игры»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Футбол | 19.05.2025, 08:22
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это решение команды и, безусловно, Ярмоленко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
18.05.2025, 10:02 4
Бокс
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
ЯРМОЛЕНКО – о чемпионстве Динамо, завершении карьеры и Ракицком
18.05.2025, 18:57
Футбол
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
19.05.2025, 05:05 2
Хоккей
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Челси определился с судьбой Мудрика
Челси определился с судьбой Мудрика
19.05.2025, 00:01 8
Футбол
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 5
Футбол
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
18.05.2025, 12:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем