Без денег с декабря. Известный клуб УПЛ имеет серьезные финансовые проблемы

В известном клубе Украинской Премьер-лиги существуют серьезные финансовые проблемы – игроки полтавской «Ворсклы» длительное время не получают зарплат.

По информации источника, одни футболисты только недавно получили деньги за январь, а другие до сих пор ждут выплат по зарплате за декабрь прошлого года.

В апреле полтавский клуб получил трансферный бан из-за финансовых задолженностей – «Ворскла» не сможет подписывать новых футболистов в течении трех ближайших трансферных окон.

В чемпионате подопечные Юрия Максимова продолжают бороться за выживание. Полтавский коллектив набрал 26 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. Клубы, которые займут 13-ю и 14-ю позиции, попадут в плей-офф за сохранения прописки в элитном дивизионе.