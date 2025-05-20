Без денег с декабря. Известный клуб УПЛ имеет серьезные финансовые проблемы
Футболисты полтавской «Ворсклы» не получают зарплату около четырех месяцев
В известном клубе Украинской Премьер-лиги существуют серьезные финансовые проблемы – игроки полтавской «Ворсклы» длительное время не получают зарплат.
По информации источника, одни футболисты только недавно получили деньги за январь, а другие до сих пор ждут выплат по зарплате за декабрь прошлого года.
В апреле полтавский клуб получил трансферный бан из-за финансовых задолженностей – «Ворскла» не сможет подписывать новых футболистов в течении трех ближайших трансферных окон.
В чемпионате подопечные Юрия Максимова продолжают бороться за выживание. Полтавский коллектив набрал 26 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. Клубы, которые займут 13-ю и 14-ю позиции, попадут в плей-офф за сохранения прописки в элитном дивизионе.
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