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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 13:41 |
839
2

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ получил трансферный бан

«Ворскла» не может регистрировать новых футболистов

25 апреля 2025, 13:41 |
839
2
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ получил трансферный бан
ФК Ворскла

ФИФА официально наложила на полтавскую «Ворсклу» трансферный бан.

Это означает, что в течение 3 следующих трансферных окон клубу запрещается регистрировать новых футболистов.

Интересно, что по данным с официально сайта ФИФА бан был наложен еще 8 апреля 2025 года.

На данный момент «Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 21 очков в 25 поединках чемпионата Украины 2024/25.

Ранее сообщалось, что игрок «Ворсклы» Фернан Фаэррон хочет покинуть команду.

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Ворскла Полтава трансферный бан Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ФИФА
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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BekXan
Вкотре кажу керівництво Ворскли мерзенні гниди ,ідіоти і бовдури, які довели клуб до ганьби.
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Перець
в пердів
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