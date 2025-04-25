ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ получил трансферный бан

ФИФА официально наложила на полтавскую «Ворсклу» трансферный бан.

Это означает, что в течение 3 следующих трансферных окон клубу запрещается регистрировать новых футболистов.

Интересно, что по данным с официально сайта ФИФА бан был наложен еще 8 апреля 2025 года.

На данный момент «Ворскла» занимает 14-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 21 очков в 25 поединках чемпионата Украины 2024/25.

Ранее сообщалось, что игрок «Ворсклы» Фернан Фаэррон хочет покинуть команду.