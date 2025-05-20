Защитник Байера прошел медосмотр перед трансфером в Ливерпуль

23-летний нидерландский защитник «Байера» Жереми Фримпонг прошел медобследование перед переходом в «Ливерпуль».

Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

Известно, что «Ливерпуль» согласился выплатить минимальную сумму отступных за Фримпонга – 35 миллионов евро.

Фримпонг уже играл в Англии, но это было на юношеском уровне. Жереми – воспитанник «Манчестер Сити».

В этом сезоне голландец сыграл за «Байер» 33 матча и забил 5 мячей.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» готов осуществить трансфер Фримпонга.