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Англия
20 мая 2025, 06:12 | Обновлено 20 мая 2025, 07:05
534
0

Защитник Байера прошел медосмотр перед трансфером в Ливерпуль

Жереми Фримпонг готов играть в АПЛ

20 мая 2025, 06:12 | Обновлено 20 мая 2025, 07:05
534
0
Защитник Байера прошел медосмотр перед трансфером в Ливерпуль
Twitter

23-летний нидерландский защитник «Байера» Жереми Фримпонг прошел медобследование перед переходом в «Ливерпуль».

Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

Известно, что «Ливерпуль» согласился выплатить минимальную сумму отступных за Фримпонга – 35 миллионов евро.

Фримпонг уже играл в Англии, но это было на юношеском уровне. Жереми – воспитанник «Манчестер Сити».

В этом сезоне голландец сыграл за «Байер» 33 матча и забил 5 мячей.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» готов осуществить трансфер Фримпонга.

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Байер Ливерпуль Джереми Фримпонг трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Бен Джейкобс
Александр Сильченко Источник: Бен Джейкобс
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