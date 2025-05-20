Англия20 мая 2025, 06:12 | Обновлено 20 мая 2025, 07:05
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Защитник Байера прошел медосмотр перед трансфером в Ливерпуль
Жереми Фримпонг готов играть в АПЛ
20 мая 2025, 06:12 | Обновлено 20 мая 2025, 07:05
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23-летний нидерландский защитник «Байера» Жереми Фримпонг прошел медобследование перед переходом в «Ливерпуль».
Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.
Известно, что «Ливерпуль» согласился выплатить минимальную сумму отступных за Фримпонга – 35 миллионов евро.
Фримпонг уже играл в Англии, но это было на юношеском уровне. Жереми – воспитанник «Манчестер Сити».
В этом сезоне голландец сыграл за «Байер» 33 матча и забил 5 мячей.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» готов осуществить трансфер Фримпонга.
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