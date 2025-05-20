Ливерпуль прервал несколько своих многолетних серий
Произошло это в выездном матче против Брайтона
В матче 37–го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде проиграл «Брайтону» со счетом 2:3.
«Ливерпуль» стал первой командой, которая выиграла титул чемпиона АПЛ, а затем не смогла выиграть следующие три игры в этом турнире в одном сезоне.
- «Челси» – «Ливерпуль» 3:1
- «Ливерпуль» – «Арсенал» 2:2
- «Брайтон» – «Ливерпуль» 3:2
«Ливерпуль» проиграл матч АПЛ, в котором дважды лидировал в счете (благодаря голам Харви Эллиотта и Доминика Шобошлаи). Последний раз подобное случалось с командой в 2004 году, когда было зафиксировано поражение от «Арсенала» 2:4.
В том матче «Ливерпуль» дважды вел в счете благодаря голам Сами Хююпя и Майкла Оуэна, на что «Арсенал» ответил хет–триком Тьерри Анри и голом Робера Пиреса.
- 2004: «Арсенал» – «Ливерпуль» 4:2
- 2025: «Брайтон» – «Ливерпуль» 3:2
Также «Ливерпуль» прервал свою феноменальную беспроигрышную серию в матчах, в которых команда лидировала после первого тайма.
После поражения от «Борнмута» в 2016 году со счетом 3:4 «Ливерпуль» выдал серию из 156 беспроигрышных матчей, в которых лидировал перед перерывом. В этих матчах было зафиксировано 142 победы «Ливерпуля» и 12 ничьих.
В том поединке против «Борнмута» «Ливерпуль» лидировал со счетом 2:0 после первого тайма благодаря голам Садио Мане и Дивока Ориги.
- 2016: «Борнмут» – «Ливерпуль» 4:3 (0:2)
- 2025: «Брайтон» – «Ливерпуль» 3:2 (1:2)
В скобках – счет после первого тайма.
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