Ливерпуль прервал несколько своих многолетних серий

В матче 37–го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде проиграл «Брайтону» со счетом 2:3.

«Ливерпуль» стал первой командой, которая выиграла титул чемпиона АПЛ, а затем не смогла выиграть следующие три игры в этом турнире в одном сезоне.

«Челси» – «Ливерпуль» 3:1

«Ливерпуль» – «Арсенал» 2:2

«Брайтон» – «Ливерпуль» 3:2

«Ливерпуль» проиграл матч АПЛ, в котором дважды лидировал в счете (благодаря голам Харви Эллиотта и Доминика Шобошлаи). Последний раз подобное случалось с командой в 2004 году, когда было зафиксировано поражение от «Арсенала» 2:4.

В том матче «Ливерпуль» дважды вел в счете благодаря голам Сами Хююпя и Майкла Оуэна, на что «Арсенал» ответил хет–триком Тьерри Анри и голом Робера Пиреса.

2004: «Арсенал» – «Ливерпуль» 4:2

2025: «Брайтон» – «Ливерпуль» 3:2

Также «Ливерпуль» прервал свою феноменальную беспроигрышную серию в матчах, в которых команда лидировала после первого тайма.

После поражения от «Борнмута» в 2016 году со счетом 3:4 «Ливерпуль» выдал серию из 156 беспроигрышных матчей, в которых лидировал перед перерывом. В этих матчах было зафиксировано 142 победы «Ливерпуля» и 12 ничьих.

В том поединке против «Борнмута» «Ливерпуль» лидировал со счетом 2:0 после первого тайма благодаря голам Садио Мане и Дивока Ориги.

2016: «Борнмут» – «Ливерпуль» 4:3 (0:2)

2025: «Брайтон» – «Ливерпуль» 3:2 (1:2)

В скобках – счет после первого тайма.