Президент Барселоны – о трансфере Холанда: «Нет ничего невозможного»

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный трансфер Эрлинга Холанда летом этого года.

«Нет ничего невозможного. Возможно, это не будет первоочередной целью клуба, ведь Холанд продлил контракт с «Манчестер Сити».

Пока в клубе рассматривают варианты, но очень трудно сказать, что будет в новом сезоне.

Зимой мы тоже просматривали возможность подписать новичков, но остановились на Ольмо», – прокомментировал Лапорта.

Холанд подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года.