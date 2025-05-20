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Испания
20 мая 2025, 05:05 | Обновлено 20 мая 2025, 05:50
117
0

Президент Барселоны – о трансфере Холанда: «Нет ничего невозможного»

Каталонцы уже думают о следующем сезоне

20 мая 2025, 05:05 | Обновлено 20 мая 2025, 05:50
117
0
Президент Барселоны – о трансфере Холанда: «Нет ничего невозможного»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный трансфер Эрлинга Холанда летом этого года.

«Нет ничего невозможного. Возможно, это не будет первоочередной целью клуба, ведь Холанд продлил контракт с «Манчестер Сити».

Пока в клубе рассматривают варианты, но очень трудно сказать, что будет в новом сезоне.

Зимой мы тоже просматривали возможность подписать новичков, но остановились на Ольмо», – прокомментировал Лапорта.

Холанд подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года.

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Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эрлинг Холанд
Александр Сильченко Источник: Football Espana
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