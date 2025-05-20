Испания20 мая 2025, 05:05 | Обновлено 20 мая 2025, 05:50
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Президент Барселоны – о трансфере Холанда: «Нет ничего невозможного»
Каталонцы уже думают о следующем сезоне
20 мая 2025, 05:05 | Обновлено 20 мая 2025, 05:50
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Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал возможный трансфер Эрлинга Холанда летом этого года.
«Нет ничего невозможного. Возможно, это не будет первоочередной целью клуба, ведь Холанд продлил контракт с «Манчестер Сити».
Пока в клубе рассматривают варианты, но очень трудно сказать, что будет в новом сезоне.
Зимой мы тоже просматривали возможность подписать новичков, но остановились на Ольмо», – прокомментировал Лапорта.
Холанд подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года.
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