Холанд может покинуть Манчестер Сити. Легендарный клуб придумал план

Английский «Манчестер Сити» может покинуть главная звезда – Эрлинг Холанд.

По информации Fichajes, за футболистом долгое время следит мадридский «Реал», который может перейти к активным действиям уже этим летом. Дело в том, что «Реал» планирует продать вингера Родриго за 100-120 миллионов евро и инвестировать эти средства в трансфер Холанда, который обойдется в 170 млн евро.

Ранее Холанд назвал «Манчестер Сити» причину, из-за которой покинет клуб. Эрлинг провел в этом сезоне 41 матч, забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи.