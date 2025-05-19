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  4. Холанд может покинуть Манчестер Сити. Легендарный клуб придумал план
Испания
19 мая 2025, 02:31 |
144
0

Холанд может покинуть Манчестер Сити. Легендарный клуб придумал план

Путь Холанда в «Реал» может открыться после продажи Родриго

19 мая 2025, 02:31 |
144
0
Холанд может покинуть Манчестер Сити. Легендарный клуб придумал план
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Английский «Манчестер Сити» может покинуть главная звезда – Эрлинг Холанд.

По информации Fichajes, за футболистом долгое время следит мадридский «Реал», который может перейти к активным действиям уже этим летом. Дело в том, что «Реал» планирует продать вингера Родриго за 100-120 миллионов евро и инвестировать эти средства в трансфер Холанда, который обойдется в 170 млн евро.

Ранее Холанд назвал «Манчестер Сити» причину, из-за которой покинет клуб. Эрлинг провел в этом сезоне 41 матч, забил 30 голов и сделал четыре результативные передачи.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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