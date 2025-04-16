Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Англия
16 апреля 2025, 07:51 |
5047
1

Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб

Эрлинг не видит своего будущего в Манчестере, если клуб не попадет в ЛЧ

16 апреля 2025, 07:51 |
5047
1
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Звездный норвежский голеадор английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может летом покинуть клуб.

По информации испанского издания El Nacional, Эрлинг сообщил руководству «горожан», если клуб не попадет на следующий сезон в Лигу чемпионов, то он будет рассматривать уход. Ситуацией готов воспользоваться мадридский «Реал», который хочет сформировать атаку мечты с Мбаппе и Холандом.

В этом сезоне Эрлинг Холанд провел на клубном уровне 40 матчей, забил 30 голов и сделал четыре ассиста. Ранее сообщалось, что Эрлинг пропустит 5-7 недель из-за травмы.

По теме:
Реал Мадрид – Арсенал. Прогноз и анонс на суперматч
Реал – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Лиги чемпионов Реал – Арсенал
Манчестер Сити Эрлинг Холанд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид трансферы
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(62)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Френки де Йонг: «Барселона была отвратительной»
Футбол | 16 апреля 2025, 07:38 0
Френки де Йонг: «Барселона была отвратительной»
Френки де Йонг: «Барселона была отвратительной»

Нидерландский полузащитник высказался об ответном матче против дортмундской «Боруссии»

Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Бокс | 15 апреля 2025, 09:14 3
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко

Бывший чемпион мира выделил Монте Барретта

Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Футбол | 15.04.2025, 13:44
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Неймар определился, в какой клуб перейдет летом. Это европейский гранд
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Футбол | 15.04.2025, 13:37
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Футбол | 16.04.2025, 04:33
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Markus Bob
А контракт?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 2
Бокс
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 3
Футбол
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
14.04.2025, 08:19
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»
14.04.2025, 08:21 1
Бокс
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
15.04.2025, 07:47 9
Футбол
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
15.04.2025, 06:05
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем