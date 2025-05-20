КАБАЕВ: «Динамо даже не разбирало финал Кубка, потому что не было времени»

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабанв прокомментировал ничью с «Черноморцем» (1:1) в 29-м туре УПЛ:

– Чемпионские эмоции? Знаете, наверное, не видно сейчас, потому что немного смазано… Мы закончили этот год. Мы выходили побеждать, и моя ошибка была. Я потерял мяч, и мы сыграли вничью. Но, наверное, это символично, что для «Черноморца»… Я хочу, чтобы они остались в Премьер-лиге. Для них это очко – как золото. Для нас – золото. Так что супер. Мы очень большой вклад сделали, очень много работы сделали. Её многие не видят, я же говорю. Так что я поздравляю нашу команду – что после прошлого сезона… Не скажу, что провального, но тяжёлого – мы сделали шаг вперёд, мы прогрессировали, и мы это доказали игрой, результатом. Но много работы впереди. Мы проиграли Кубок, мы сыграли в еврокубках не так качественно, как хотелось. Так что есть над чем работать.

– Лично для вас – вы давно уже в «Динамо» и мечтали об этом чемпионстве. Оно очень непростое для вашей команды, всё решалось в последних турах. Даже здесь, в Одессе. Вы – одессит. И всё же – более приятные ощущения?

– Да, конечно, более приятные. Потому что так и должно было быть. Я же говорю – если бы мы выиграли у «Полесья», а «Александрия» потеряла очки, мы бы где-то праздновали там, каждый дома. А тут – символично, мы в Одессе, я в родном городе, впустили болельщиков первый раз за три года – супер. Я очень доволен, что именно здесь я стал чемпионом Украины.

– После Кубка Украины «Динамо» ехало с опустошением. Никто не хотел говорить с прессой. Мы понимали те эмоции, как команда пережила этот непростой этап…

– Да, как говорил наш тренер – и так должно быть, что после побед и после каких-то поражений нужно очень быстро отходить. Если будешь ходить и переваривать это в себе – ты теряешь энергию, ты живёшь прошлым. Так что мы даже не разбирали игру, потому что не было времени. Мы быстро готовились к этой игре – и всё. Конечно, было опустошение. Я по себе – я сыграл 90 минут, но я очень много энергии потратил в той игре, что играл не два тайма, а четыре. Было тяжело, потому что было очень много эмоций. Последние матчи сезона очень тяжело даются. Но мы выдержали, и были готовы в следующем туре бороться и выигрывать у «Колоса». Но там время покажет. Главное – что мы стали чемпионами. И это супер.

– Сегодня тоже можно сказать, что выдержали. Было 120 минут в предыдущем матче – в Кубке сыграли. И тоже во втором тайме «Черноморец» выглядел более свежим. Как дотянули и удержали всё же нужный счёт?

– «Черноморец»… Ну, снова буду говорить, но, возможно, футболист «Динамо» не должен так говорить – что «Черноморцу» больше нужно. Потому что понимали, что вся команда борется за выживание. Я бы очень хотел, чтобы они остались в Премьер-лиге. Я думаю, здесь мы больше потеряли. Мы пропустили гол – и что-то у нас так не пошло. Знаете, больше не то, чтобы усталость физическая, а психологическая немного надломила, и мы уже играли не на победу, а где-то на удержание. Хотя момент у Волошина был – могли выиграть. Никаких этих разговоров не было бы, но что есть – то есть.