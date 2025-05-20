Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КУЧЕР: «У меня контракт с Черноморцем. Первая лига не пугает»
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 03:59 | Обновлено 20 мая 2025, 04:06
37
0

КУЧЕР: «У меня контракт с Черноморцем. Первая лига не пугает»

Главный тренер одесского клуба прокомментировал ничью с «Динамо»

20 мая 2025, 03:59 | Обновлено 20 мая 2025, 04:06
37
0
КУЧЕР: «У меня контракт с Черноморцем. Первая лига не пугает»
Профутбол. Александр Кучер

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 29-го тура УПЛ:

– Скажем так, это, наверное, тот момент, когда ты недоволен ничьей с «Динамо» Киев, с чемпионом Украины на данном этапе. Конечно, все расстроены, потому что понимали, как сыграл наш соперник, и ничья нас не устраивала. Но это жизнь – будем уже принимать ее. Возможно, не здесь нужно было искать три очка, а в других матчах.

– Где, по вашему мнению, были потеряны эти три очка?

– Было много таких игр, где мы сами себе придумывали, сами себе отдавали очки соперникам – как раз тогда, когда они нам были больше нужны.

– Хобленко забил почти идентичные голы в двух матчах подряд – «Ворскле» и «Динамо». Это наигранная комбинация, ваши замены сработали?

– Знаете, мы работаем над этим. И, конечно, ребята растут – мы это видим. Это самое главное, чтобы они не останавливались, продолжали работать. Я думаю, что-то мы сможем сделать.

– Что касается вашего будущего. Вы остаетесь в Одессе?

– Разговора с президентом у меня не было, но у меня есть действующий контракт, и я работаю.

– Первая лига вас не пугает?

– Ничего не пугает.

По теме:
БЕЗБОРОДЬКО: «Сколько зрителей пришло в Одессе. У нас мурашки по коже»
КОБИН: «Весной Ингулец играл хорошо. Все теперь зависит от последней игры»
ПУШИЧ: «Остаюсь главным тренером Шахтера. У меня еще год контракта»​​​​​​​
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Динамо Александр Кучер
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Лунина за сухой матч с Севильей
Футбол | 19 мая 2025, 08:05 0
Известна оценка Лунина за сухой матч с Севильей
Известна оценка Лунина за сухой матч с Севильей

Украинский голкипер провел на поле весь матч

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Футбол | 19 мая 2025, 20:17 16
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это большая потеря для украинского футбола»

Наставник «Динамо» – о вылете «Черноморца»

Лунин все ближе к уходу из Реала. На украинца претендует 4 топ-клуба
Футбол | 20.05.2025, 02:04
Лунин все ближе к уходу из Реала. На украинца претендует 4 топ-клуба
Лунин все ближе к уходу из Реала. На украинца претендует 4 топ-клуба
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
Хоккей | 19.05.2025, 05:05
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Футбол | 19.05.2025, 18:13
Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Только один форвард. Ребров назвал заявку сборной Украины на матчи в Канаде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Никогда не обменяюсь футболками с игроками этого клуба»
18.05.2025, 00:41 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
19.05.2025, 07:45 1
Бокс
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
Предложение сделано – 250 млн евро. Реал готовится побить рекорд футбола
19.05.2025, 01:35 5
Футбол
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
Легенда бокса и друг Усика завершит карьеру после большого мегафайта
19.05.2025, 00:40 3
Бокс
Ничья с привкусом победы. Динамо стало чемпионом Украины 2024/25!
Ничья с привкусом победы. Динамо стало чемпионом Украины 2024/25!
18.05.2025, 17:21 227
Футбол
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
18.05.2025, 00:05 1
Футбол
ЧМ по хоккею. 6 шайб США, интрига в борьбе за выживание
ЧМ по хоккею. 6 шайб США, интрига в борьбе за выживание
19.05.2025, 00:05 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем