КУЧЕР: «У меня контракт с Черноморцем. Первая лига не пугает»

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал ничью с «Динамо» (1:1) в матче 29-го тура УПЛ:

– Скажем так, это, наверное, тот момент, когда ты недоволен ничьей с «Динамо» Киев, с чемпионом Украины на данном этапе. Конечно, все расстроены, потому что понимали, как сыграл наш соперник, и ничья нас не устраивала. Но это жизнь – будем уже принимать ее. Возможно, не здесь нужно было искать три очка, а в других матчах.

– Где, по вашему мнению, были потеряны эти три очка?

– Было много таких игр, где мы сами себе придумывали, сами себе отдавали очки соперникам – как раз тогда, когда они нам были больше нужны.

– Хобленко забил почти идентичные голы в двух матчах подряд – «Ворскле» и «Динамо». Это наигранная комбинация, ваши замены сработали?

– Знаете, мы работаем над этим. И, конечно, ребята растут – мы это видим. Это самое главное, чтобы они не останавливались, продолжали работать. Я думаю, что-то мы сможем сделать.

– Что касается вашего будущего. Вы остаетесь в Одессе?

– Разговора с президентом у меня не было, но у меня есть действующий контракт, и я работаю.

– Первая лига вас не пугает?

– Ничего не пугает.