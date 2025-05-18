Одесский Черноморец досрочно покидает Украинскую Премьер-лигу по итогам сезона 2024/25.

В матче 29-го тура одесситы сыграли вничью с киевским Динамо (1:1). Этот результат лишил Черноморец даже теоретических шансов остаться в высшем дивизионе.

Команда из Одессы набрала 22 очка и за тур до окончания чемпионата отстает от Левого Берега на 4 пункта. 14-е место, которое дает право на стыковые матчи, остается недосягаемым.

Таким образом, Черноморец стал первым официально выбывшим клубом в этом сезоне. В последний раз моряки покидали элиту украинского футбола в сезоне 2018/19, когда по итогам чемпионата заняли 11-е место и уступили в переходных матчах Колосу. Возвращение в УПЛ состоялось в сезоне 2021/22 – тогда одесситы заняли второе место в Первой лиге.

На данный момент Черноморец находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы и от спасительной 14-й строчки его отделяют 4 очка.

Борьба за выживание в УПЛ продолжается: Ворскла – 26 очков, Левый Берег – 26 (две команды сыграют стыковые матчи), Ингулец – 23 (в зоне вылета), Черноморец – 22 (вылетел досрочно).

Одесса без элиты. Черноморец вылетел из Украинской Премьер-лиги