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  4. КОБИН: «Весной Ингулец играл хорошо. Все теперь зависит от последней игры»
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 03:39 | Обновлено 20 мая 2025, 03:47
48
0

КОБИН: «Весной Ингулец играл хорошо. Все теперь зависит от последней игры»

Наставник Ингульца ответил на вопросы после матча с Шахтером

20 мая 2025, 03:39 | Обновлено 20 мая 2025, 03:47
48
0
КОБИН: «Весной Ингулец играл хорошо. Все теперь зависит от последней игры»
Профутбол. Василий Кобин

Главный тренер «Ингульца» Василий Кобин ответил на вопросы после матча 29-го тура УПЛ против «Шахтера» (1:4):

– Сейчас говорить обо всех этих моментах – я стараюсь об этом не думать. Мы уже ввязались в эту историю и здесь не надо искать крайних или впадать в крайности. Мы психологически готовы ко всему, хотя сначала было тяжело. Но эта команда, которая у нас с зимы, готова к любым вызовам.

Нам немного не хватает времени, действительно. Очень много очков было потеряно в первом круге, потому что мы теряли победы или ничьи на последних минутах: в Одессе, в Ровно, против Зари и в нескольких других матчах. Сейчас эти очки нам бы очень пригодились, и мы чувствовали бы себя увереннее. Но это уже история. Осталась одна игра, и нужно закончить год на хорошей ноте.

– Это для вас последний матч в команде? Или уже были разговоры с руководством?

– Моя задача – работать и делать свою работу качественно. Президент будет принимать решение. У меня есть действующий контракт. Решение будет за президентом клуба. Я приму любое решение. Будут разные факторы, возможно, некоторые игроки могут уйти. Нужно сесть, поговорить и найти компромиссы и правильные решения. Думаю, президент примет правильное решение.

– Вы общались с президентом перед матчем с «Шахтером»? Какие были мысли?

– Мы не общались перед матчем, разговор был после матча с «Левым берегом» – это был рабочий разговор. Все понимают ситуацию, движемся дальше.

– Как бы вы оценили свою команду за сезон?

– Трудно дать объективную оценку сейчас. Могу оценить команду такой, какой она была зимой, потому что было много проблем и неурядиц. В целом, в первом круге команда была нестабильна, по моему мнению, немного немотивирована. Но ситуация изменилась к лучшему, и после зимней паузы, во втором круге, я могу дать только положительную оценку.

– Вы понимаете, что команде было тяжело набирать очки в конце сезона, и интрига в плей-офф могла быть больше? По вашему мнению, в коллективе не хватало нерву, чтобы вырваться из нижней части таблицы?

– Мы хорошо поработали с ребятами в этом плане – нам просто нужно было побеждать, независимо от соперника. Они это понимали и с этим очень хорошо справлялись. Были моменты, когда игра вызывала недовольство, что-то не получалось, но мы набирали очки, выигрывали матчи и были конкурентоспособными. Думаю, все зависит от последнего матча.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Шахтер Василий Кобин
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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