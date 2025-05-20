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Англия
20 мая 2025, 03:35 | Обновлено 20 мая 2025, 03:41
21
0

Арне СЛОТ: «Ливерпуль заслуживает комплиментов за сезон»

«Мерсисайдцы» уступили «Брайтону» в матче 37-го тура АПЛ

20 мая 2025, 03:35 | Обновлено 20 мая 2025, 03:41
21
0
Арне СЛОТ: «Ливерпуль заслуживает комплиментов за сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Брайтона» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.

"Великолепный матч. Обе команды хотели победить, и такие игры очень нравятся болельщикам. Это были почти 100 минут очень качественного футбола. У меня есть несколько вопросов к своим игрокам. Но так же были и хорошие моменты. За такой игрой было приятно наблюдать.

Мы провели очень хороший сезон. Когда ты работаешь с командой всего 10 месяцев, ты все равно еще знакомишься с игроками. Каждый раз я узнаю для себя что-то новое. Но знаю точно, что мы выиграли лигу благодаря стабильности. Мои игроки делали все правильно.

Думаю, что мы не очень отличаемся от многих команд в АПЛ, и поэтому победа с таким преимуществом для меня – это дополнительный комплимент", – прокомментировал Слот.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арне Слот Ливерпуль Брайтон Брайтон - Ливерпуль пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Ливерпуль
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