Арне СЛОТ: «Ливерпуль заслуживает комплиментов за сезон»
«Мерсисайдцы» уступили «Брайтону» в матче 37-го тура АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Брайтона» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.
"Великолепный матч. Обе команды хотели победить, и такие игры очень нравятся болельщикам. Это были почти 100 минут очень качественного футбола. У меня есть несколько вопросов к своим игрокам. Но так же были и хорошие моменты. За такой игрой было приятно наблюдать.
Мы провели очень хороший сезон. Когда ты работаешь с командой всего 10 месяцев, ты все равно еще знакомишься с игроками. Каждый раз я узнаю для себя что-то новое. Но знаю точно, что мы выиграли лигу благодаря стабильности. Мои игроки делали все правильно.
Думаю, что мы не очень отличаемся от многих команд в АПЛ, и поэтому победа с таким преимуществом для меня – это дополнительный комплимент", – прокомментировал Слот.
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