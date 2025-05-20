Опять плохо празднуют. Моуриньо прошелся по Галатасараю
У португальского наставника очень теплые отношения с клубом-соперником
Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо снова высказался о «Галатасарае». Теперь тренеру не понравилось, как команда праздновала чемпионство.
"Все понятно. То, как эта команда празднует победу - демонстрирует их человеческое лицо. Это не про болельщиков. Это именно о клубе.
Побеждая соперника 2:0, команда принимает решение пробить пенальти голкиперу. Это унижение для соперника.
Но это снова показывает уровень их человечности", - прокомментировал Моуриньо.
У Моуриньо с «Галатасараем» очень теплые отношения. Сначала он обозвал команду «обезьянами», за что был наказан дисквалификацией.
Также португальский наставник запомнился своим поведением в матче Кубка Португалии, где схватил тренера «Галатасарая» за нос.
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