Опять плохо празднуют. Моуриньо прошелся по Галатасараю

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо снова высказался о «Галатасарае». Теперь тренеру не понравилось, как команда праздновала чемпионство.

"Все понятно. То, как эта команда празднует победу - демонстрирует их человеческое лицо. Это не про болельщиков. Это именно о клубе.

Побеждая соперника 2:0, команда принимает решение пробить пенальти голкиперу. Это унижение для соперника.

Но это снова показывает уровень их человечности", - прокомментировал Моуриньо.

У Моуриньо с «Галатасараем» очень теплые отношения. Сначала он обозвал команду «обезьянами», за что был наказан дисквалификацией.

Также португальский наставник запомнился своим поведением в матче Кубка Португалии, где схватил тренера «Галатасарая» за нос.