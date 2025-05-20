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Турция
20 мая 2025, 03:14 | Обновлено 20 мая 2025, 03:20
64
0

Опять плохо празднуют. Моуриньо прошелся по Галатасараю

У португальского наставника очень теплые отношения с клубом-соперником

20 мая 2025, 03:14 | Обновлено 20 мая 2025, 03:20
64
0
Опять плохо празднуют. Моуриньо прошелся по Галатасараю
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо снова высказался о «Галатасарае». Теперь тренеру не понравилось, как команда праздновала чемпионство.

"Все понятно. То, как эта команда празднует победу - демонстрирует их человеческое лицо. Это не про болельщиков. Это именно о клубе.

Побеждая соперника 2:0, команда принимает решение пробить пенальти голкиперу. Это унижение для соперника.

Но это снова показывает уровень их человечности", - прокомментировал Моуриньо.

У Моуриньо с «Галатасараем» очень теплые отношения. Сначала он обозвал команду «обезьянами», за что был наказан дисквалификацией.

Также португальский наставник запомнился своим поведением в матче Кубка Португалии, где схватил тренера «Галатасарая» за нос.

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чемпионат Турции по футболу Фенербахче Галатасарай Жозе Моуриньо
Александр Сильченко Источник: Hurriyet
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