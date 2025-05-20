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Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 02:51 | Обновлено 20 мая 2025, 03:09
41
0

БОНДАРЬ: «Шахтер проиграл чемпионство. Динамо заслужило трофей»

Защитник донецкого клуба прокомментировал победу в матче с Ингульцом

20 мая 2025, 02:51 | Обновлено 20 мая 2025, 03:09
41
0
БОНДАРЬ: «Шахтер проиграл чемпионство. Динамо заслужило трофей»
ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал матч 29-го тура УПЛ против Ингульца (4:1):

– Да и тяжело было вскрывать, и очень много было моментов, где могли даже пропускать и второй, и третий мяч. Но ошибки были, и нужно их разбирать, нужно смотреть видео, я думаю, и учиться, чтобы в следующих матчах такого не было. Потому что это, ну, я думаю, что недопустимо – давать такой большой бонус для таких команд. Вообще, чтобы даже один мяч пропускать. Но у Ингульца был и второй, и третий момент. Я думаю, что нужно более внимательно относиться к таким моментам.

– Понимаю, эмоционально вы завершаете сезон. Выиграли Кубок, но задачи в чемпионате для Шахтера, скажем так, сложились не лучшим образом: третье место. Что скажешь об этом?

– Можно назвать этот сезон неудачным, скажем так. Только потому, что мы проиграли чемпионат. Проиграли чемпионат и не выполнили эту задачу. Но есть такой привкус облегчения – что выиграли Кубок Украины у главного соперника в Украине, у Динамо Киев. В том году мы стали с Динамо чемпионами, и я думаю, что именно в таких матчах, когда ты играешь... Победа очень сладкая на вкус. И я думаю, что это было очень важно для нас. Знаете, так немного с облегчением выдохнули.

Этот сезон был очень такой, скажем так, неудачный, да. Но я думаю, что нужно делать выводы, нужно делать из этого, из тех ошибок, из этих матчей, где мы не набрали те баллы, которые могли, которые должны были набрать. И на следующий сезон переносить то настроение, которое было с Динамо Киев, то настроение, которое было после игры – уже переносить на следующий сезон. Потому что такая команда, как Шахтер, не должна оставаться без трофеев за сезон.

– Как считаешь, Динамо закономерно, заслуженно выиграло это чемпионство? Сегодня они уже оформили его в Одессе – ничья 1:1, но этого хватило, чтобы стать чемпионами. Насколько закономерным это является?

– Ну знаете, как-то нелогично говорить – закономерно или нет. Если команда становится чемпионом, значит, она закономерно. Если там много говорили, что мы как-то не так стали чемпионами в том сезоне... Ну хорошо, я скажу, что Динамо стало закономерно чемпионом. Они в этом сезоне заслужили на победу. Но могу также сказать, что Шахтер проиграл чемпионат. Можно и так сказать. Потому что было много матчей, где мы не набрали те баллы, которые должны были набрать. И, конечно, Динамо шло, идет без поражений. И мы, как говорил спортивный директор, должны это тоже уважать. И, конечно, в этом сезоне они были лучше. И я думаю, что это будет только лучше для нашего чемпионата – чтобы так интереснее было.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Шахтер Валерий Бондарь
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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