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Италия
20 мая 2025, 02:30 | Обновлено 20 мая 2025, 02:47
178
0

Звездный голкипер объявил о завершении карьеры

Пепе Рейна известен своими выступлениями за «Барселону» и «Ливерпуль»

20 мая 2025, 02:30 | Обновлено 20 мая 2025, 02:47
178
0
Звездный голкипер объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine

42-летний испанский голкипер «Комо» Хосе Рейна сообщил о завершении карьеры.

Пепе Рейна хочет это сделать после последнего тура Серии А.

«Прекрасная возможность, чтобы завершить карьеру. Она была крутой. Мы поговорили дома с женой и приняли совместное решение», – прокомментировал Рейна.

За свою карьеру Рейна выступал за «Ливерпуль», «Барселону», «Баварию», «Наполи», «Милан» и другие.

Со сборной Испании Рейна дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012) и чемпионат мира (2010).

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Пепе Рейна Комо Ливерпуль Барселона завершение карьеры
Александр Сильченко Источник: Marca
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