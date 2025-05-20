Звездный голкипер объявил о завершении карьеры

42-летний испанский голкипер «Комо» Хосе Рейна сообщил о завершении карьеры.

Пепе Рейна хочет это сделать после последнего тура Серии А.

«Прекрасная возможность, чтобы завершить карьеру. Она была крутой. Мы поговорили дома с женой и приняли совместное решение», – прокомментировал Рейна.

За свою карьеру Рейна выступал за «Ливерпуль», «Барселону», «Баварию», «Наполи», «Милан» и другие.

Со сборной Испании Рейна дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012) и чемпионат мира (2010).