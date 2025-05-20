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US Open
20 мая 2025, 01:19 | Обновлено 20 мая 2025, 01:24
46
0

Комплекс, где проходит US Open, будет реконструирован на 800 млн. долларов

Стадион Артура Эша будет модернизирован

20 мая 2025, 01:19 | Обновлено 20 мая 2025, 01:24
46
0
Комплекс, где проходит US Open, будет реконструирован на 800 млн. долларов
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация тенниса США (USTA) объявила, что в ближайшие годы начнет масштабную реконструкцию комплекса, где проходит US Open. Стадион Артура Эша будет модернизирован, а также на территории комплекса в Куинсе появится новый центр подготовки для теннисистов. Общая стоимость проекта составит 800 миллионов долларов.

Завершить проект планируется к началу Открытого чемпионата США 2027 года. При этом строительство не повлияет на проведение турниров в 2025 и 2026 годах.

«Этот проект позволит нам поддерживать и обновить главную арену тенниса – стадион Артура Эша, построенный более 25 лет назад, и подготовить его к следующим 25 годам эксплуатации», – заявил генеральный директор и исполнительный директор USTA Лью Шерр в официальном пресс-релизе.

Центр подготовки будет включать в себя тренажерные залы, расширенные крытые и открытые зоны для разминки, улучшенные зоны питания для игроков и обновленные раздевалки. Стоимость строительства тренировочного центра составит 250 миллионов долларов.

Что касается нововведений на самом стадионе Артура Эша, для игроков будет создан новый главный вход, на уровне корта появится 2 000 дополнительных мест, а холлы, рестораны и магазины на территории стадиона будут полностью обновлены. Финансирование проекта будет полностью обеспечено за счет собственных средств USTA – «без привлечения государственных средств или денег налогоплательщиков».

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US Open
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
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