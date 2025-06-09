Пеп ГВАРДИОЛА: «Он – номер один в футболе, изменил этот спорт»

Именитый наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, кто, по его мнению, является лучшим тренером в истории футбола.

«Сэр Алекс Фергюсон – номер один в футболе. Он первый по количеству титулов. По количеству изменений в футболе, динамике», – сказал испанский тренер.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.