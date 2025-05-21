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  4. Роналду получил большое предложение. В этом клубе его мало кто ждал
Бразилия
21 мая 2025, 04:05 |
173
0

Роналду получил большое предложение. В этом клубе его мало кто ждал

Португалец заинтересовал «Фламенго»

21 мая 2025, 04:05 |
173
0
Роналду получил большое предложение. В этом клубе его мало кто ждал
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.

По информации испанских СМИ, Роналду получил крупное предложение от бразильского гранда «Фламенго». Руководство бразильского гранда уже связалось с окружением Роналду и рассказало о своих намерениях осуществить трансфер. «Фламенго» хочет, чтобы Роналду сыграл за них на клубном чемпионате мира 2025.

В этом сезоне на счету Роналду 39 матчей, 33 гола и 4 результативные передачи.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

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трансферы Криштиану Роналду чемпионат Бразилии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд клубный чемпионат мира по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фламенго
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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