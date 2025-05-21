Роналду получил большое предложение. В этом клубе его мало кто ждал
Португалец заинтересовал «Фламенго»
Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может скоро сменить клуб.
По информации испанских СМИ, Роналду получил крупное предложение от бразильского гранда «Фламенго». Руководство бразильского гранда уже связалось с окружением Роналду и рассказало о своих намерениях осуществить трансфер. «Фламенго» хочет, чтобы Роналду сыграл за них на клубном чемпионате мира 2025.
В этом сезоне на счету Роналду 39 матчей, 33 гола и 4 результативные передачи.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
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