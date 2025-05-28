Капитан Барселоны пригрозил покинуть клуб, если состоится этот трансфер
Марк-Андре тер Штеген готов покинуть «Барселону»
«Барселона» планирует приобрести летом вратаря.
По информации испанских СМИ, каталонцы пришли к договоренности о трансфере вратаря «Эспаньола» Хоана Гарсия, который стоит 25 миллионов евро. Такое решение руководства каталонского клуба не понравилось капитану «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, который не хочет конкурировать с испанцем вратарем.
Тер Штеген желает быть бесспорным номером один в клубе, ведь для него это важно перед стартом ЧМ-2026.
Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует подписать Мартинеса из «Астон Виллы».
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