Капитан Барселоны пригрозил покинуть клуб, если состоится этот трансфер

«Барселона» планирует приобрести летом вратаря.

По информации испанских СМИ, каталонцы пришли к договоренности о трансфере вратаря «Эспаньола» Хоана Гарсия, который стоит 25 миллионов евро. Такое решение руководства каталонского клуба не понравилось капитану «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, который не хочет конкурировать с испанцем вратарем.

Тер Штеген желает быть бесспорным номером один в клубе, ведь для него это важно перед стартом ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует подписать Мартинеса из «Астон Виллы».