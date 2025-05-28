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  4. Капитан Барселоны пригрозил покинуть клуб, если состоится этот трансфер
Испания
28 мая 2025, 02:34 |
186
0

Капитан Барселоны пригрозил покинуть клуб, если состоится этот трансфер

Марк-Андре тер Штеген готов покинуть «Барселону»

28 мая 2025, 02:34 |
186
0
Капитан Барселоны пригрозил покинуть клуб, если состоится этот трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

«Барселона» планирует приобрести летом вратаря.

По информации испанских СМИ, каталонцы пришли к договоренности о трансфере вратаря «Эспаньола» Хоана Гарсия, который стоит 25 миллионов евро. Такое решение руководства каталонского клуба не понравилось капитану «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, который не хочет конкурировать с испанцем вратарем.

Тер Штеген желает быть бесспорным номером один в клубе, ведь для него это важно перед стартом ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует подписать Мартинеса из «Астон Виллы».

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Марк-Андре тер Штеген Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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